Омский аэропорт, где приземлился самолет с Навальным, пытались заминировать из Германии

Транспортная полиция установила, что сообщение от 20 августа о якобы заложенном взрывном устройстве в аэропорту Омска, где готовился к посадке самолет с Алексеем Навальным, поступило из Германии, сообщает управление МВД на транспорте по СФО.

Электронное письмо с информацией о минировании зданий районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков и аэропорта поступило утром 20 августа. Примечательно, что этим же утром «отравили» Навального.

«В ходе проверки установлено, что анонимное сообщение было отправлено посредством почтового сервиса, который предоставляет бесплатные услуги временной электронной почты. Серверы данного почтового сервиса расположены на территории Германии», — рассказали в ведомстве.

При этом, подчеркнули в МВД, сообщение, скорее всего, отправили, чтобы помешать экстренной посадке самолета, на котором находился Навальный.

В связи с этим следствие потребовало от Германии определить владельца электронной почты, с которой написали о минировании аэропорта и других учреждений.

Алексея Навального привезли в ФРГ из Омска и везут в клинику. @yulia_navalnaya

«Поскольку информация о минировании аэропорта не разглашалась, вызывает вопрос, откуда и из каких источников эти сведения появились у одного из лиц, вовлеченных в доследственную проверку. Проще говоря, откуда у господина Навального, находившегося в клинике Charite и только по сообщениям оттуда, пришедшего в себя, появились такие сведения, которых нигде не было», — задаются вопросом в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что в Германию направили четыре запроса, и еще по одному — в Швецию и Францию. Однако «ни на один из них зарубежные коллеги не предоставили ответа».

Чтобы восстановить картину произошедшего, следователи опросили более 230 человек, которые контактировали с Навальным в период его пребывания в Томской области.

Но большего всего их интересует один человек: Мария Певчих — она проживает в Великобритании и была с Навальным в ночь отравления.

«22 августа она уклонилась от дачи объяснений и вылетела из Омска в Германию», — отметили в МВД.

Следствие желает узнать, зачем и каким именно способом Певчих вывезла предметы, взятые из номера гостиницы в Томске, в котором проживал Навальный, а также другие вещи.

Ранее сообщали про обнаружение на бутылке отравляющего вещества: окружение Навального заявило, что речь идет о «Новичке». МИД России усмотрел признаки постановки в деле об отравлении.

Накануне Навальный в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил, что его жизнь оказалась под угрозой «по распоряжению» президента России Владимира Путина.