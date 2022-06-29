Совет психолога. Как «лечить» синдром самозванца, и что будет с ребенком, если его не хвалить

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Что такое синдром самозванца и как его лечить?» Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина .

«Болезнь» ярких

Для начала стоит сказать, что синдром самозванца — не психическое заболевание, а особенность мышления. Однако она способна существенно подпортить жизнь обладателю.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Синдром самозванца — это самоощущение, при котором человек обесценивает все свои достижения. А сами заслуги приписывает кому-то другому. Или вовсе стечению обстоятельств, совпадению. Кстати, нельзя сказать, что этот недуг встречается только у людей определенного возраста или пола. Никаких градаций нет.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина. Предоставлено altapress.ru.

Специалист уточняет, что этой «патологией» часто страдают яркие личности, которые действительно талантливы в определенной сфере.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Конечно, все идет из детства. Если ребенка в школе сравнивали, например, с отличником и вообще не часто хвалили, скорее всего, он столкнется с проблемой «самозванства». Когда, скажем, поступит в университет или придет на работу, где ему будет интересно. Когда появятся первые успехи.

(Не)идеальный профи

В паре с синдромом самозванца часто следует перфекционизм.

Карьера. Бизнес. СС0

Как правило, эти проблемы локализуются именно в профессиональной сфере. Человеку постоянно кажется, что он все еще какой-то «не такой» специалист, как его коллега. Все свои заслуги «самозванец» как бы отдает другому. А себе оставляет чувство неудовлетворения своими качествами и деятельностью.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Приведу пример — курсы по психологии. Некоторые из них длятся всего месяца три. А прошедшие их нередко считают: «Ну, все! Я готовый профессионал. Где мои клиенты?» Это когнитивное искажение. А вот люди, которые прошли не по верхам, а действительно углубились, получили полноценные знания и уже начали практиковаться, думают: «Ой, как это! Как страшно! Я же еще не умею это, вот то и другое». В этот момент и возникает синдром самозванца.

Страх. CCO

И двигает , и тормозит

Победить недуг поможет специалист. И все же следует отметить, что «самозванство» может не только тормозить процесс развития, но и, наоборот, ускорять его. Так как будет стимулировать к тому, чтобы закрывать дыры в знаниях и навыках.

При этом, предостерегает собеседница, эту особенность необходимо держать под контролем, чтобы не снижать качество жизни.

О психологе Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности». Прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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