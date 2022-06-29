29 июня
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Жизнь

Совет психолога. Как «лечить» синдром самозванца, и что будет с ребенком, если его не хвалить

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Что такое синдром самозванца и как его лечить?» Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Как научить ребенка писать?
Как научить ребенка писать?
CC0

«Болезнь» ярких

Для начала стоит сказать, что синдром самозванца — не психическое заболевание, а особенность мышления. Однако она способна существенно подпортить жизнь обладателю.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Синдром самозванца — это самоощущение, при котором человек обесценивает все свои достижения. А сами заслуги приписывает кому-то другому. Или вовсе стечению обстоятельств, совпадению.

Кстати, нельзя сказать, что этот недуг встречается только у людей определенного возраста или пола. Никаких градаций нет.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Предоставлено altapress.ru.

Специалист уточняет, что этой «патологией» часто страдают яркие личности, которые действительно талантливы в определенной сфере.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Конечно, все идет из детства. Если ребенка в школе сравнивали, например, с отличником и вообще не часто хвалили, скорее всего, он столкнется с проблемой «самозванства». Когда, скажем, поступит в университет или придет на работу, где ему будет интересно. Когда появятся первые успехи.

(Не)идеальный профи

В паре с синдромом самозванца часто следует перфекционизм.

Карьера. Бизнес.
Карьера. Бизнес.
СС0

Как правило, эти проблемы локализуются именно в профессиональной сфере. Человеку постоянно кажется, что он все еще какой-то «не такой» специалист, как его коллега. Все свои заслуги «самозванец» как бы отдает другому. А себе оставляет чувство неудовлетворения своими качествами и деятельностью.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Приведу пример — курсы по психологии. Некоторые из них длятся всего месяца три. А прошедшие их нередко считают: «Ну, все! Я готовый профессионал. Где мои клиенты?»

Это когнитивное искажение. А вот люди, которые прошли не по верхам, а действительно углубились, получили полноценные знания и уже начали практиковаться, думают: «Ой, как это! Как страшно! Я же еще не умею это, вот то и другое». В этот момент и возникает синдром самозванца.

Страх.
Страх.
CCO

И двигает, и тормозит

Победить недуг поможет специалист. И все же следует отметить, что «самозванство» может не только тормозить процесс развития, но и, наоборот, ускорять его. Так как будет стимулировать к тому, чтобы закрывать дыры в знаниях и навыках.

При этом, предостерегает собеседница, эту особенность необходимо держать под контролем, чтобы не снижать качество жизни.

О психологе

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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