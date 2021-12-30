Свои оговорки мэр Киева Кличко собрал в календарь на 2222 год

Мэр Киева представил календарь на Новый год с собранием своих же оговорок.

«Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже», — подписал Виталий Кличко пост в Instagram с фотографией календаря.

Календарь оформлен в ярко-красном цвете. А в его правом нижнем углу указан год, с которым Кличко на днях поздравил киевлян, — 2222. Это тоже была оговорка, пишет bfm.ru. Вторая двойка изображена на елочной игрушке в виде шара. Это, вероятно, намек на то, что наступает все-таки 2022 год.

Ранее Кличко рассмешил соцсети сборником своих цитат.

В сборник вошли самые известные фразы Кличко: «у меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине», «чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть» и другие.