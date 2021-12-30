1 января -16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Свои оговорки мэр Киева Кличко собрал в календарь на 2222 год

Мэр Киева представил календарь на Новый год с собранием своих же оговорок.

Виталий Кличко.
Виталий Кличко.
instagram.com/vitaliyklitschko.

«Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже», — подписал Виталий Кличко пост в Instagram с фотографией календаря.

Календарь оформлен в ярко-красном цвете. А в его правом нижнем углу указан год, с которым Кличко на днях поздравил киевлян, — 2222. Это тоже была оговорка, пишет bfm.ru. Вторая двойка изображена на елочной игрушке в виде шара. Это, вероятно, намек на то, что наступает все-таки 2022 год.

Ранее Кличко рассмешил соцсети сборником своих цитат.

В сборник вошли самые известные фразы Кличко: «у меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине», «чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть» и другие.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость