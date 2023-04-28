ТЭЦ, затмение и трагедия на реке. Что произошло в Алтайском крае 28 апреля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 28 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.

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