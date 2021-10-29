Губернатор Томенко поручил приостановить оптимизацию в Алтайском краевом онкологическом диспансере

Ранее в СМИ сообщили, что с 2022 года в онкодиспансере планируют закрыть торакальное отделение № 1.
После этого алтайский минздрав прокомментировал ситуацию в онкодиспансере, пояснив причины и решения.
29 октября глава региона распорядился приостановить оптимизацию. Кроме того, сегодня проведет совещание с министром здравоохранения Алтайского края.
«Губернатор Виктор Томенко поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову приостановить процесс ликвидации одного из торакальных онкологических отделений и увольнения врачей краевого онкологического диспансера и предоставить всю необходимую информацию, касающуюся ситуации. Сегодня вечером губернатор проведет на эту тему совещание с Дмитрием Поповым и заместителем председателя правительства Игорем Степаненко», — заявили в краевом правительстве.