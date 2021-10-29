Губернатор Томенко поручил приостановить оптимизацию в Алтайском краевом онкологическом диспансере

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился приостановить оптимизацию в краевом онкологическом диспансере, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее в СМИ сообщили, что с 2022 года в онкодиспансере планируют закрыть торакальное отделение № 1.

После этого алтайский минздрав прокомментировал ситуацию в онкодиспансере, пояснив причины и решения.

29 октября глава региона распорядился приостановить оптимизацию. Кроме того, сегодня проведет совещание с министром здравоохранения Алтайского края.