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Жизнь

Губернатор Томенко поручил приостановить оптимизацию в Алтайском краевом онкологическом диспансере

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился приостановить оптимизацию в краевом онкологическом диспансере, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова, altapress.ru

Ранее в СМИ сообщили, что с 2022 года в онкодиспансере планируют закрыть торакальное отделение № 1.

После этого алтайский минздрав прокомментировал ситуацию в онкодиспансере, пояснив причины и решения.

29 октября глава региона распорядился приостановить оптимизацию. Кроме того, сегодня проведет совещание с министром здравоохранения Алтайского края.

«Губернатор Виктор Томенко поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову приостановить процесс ликвидации одного из торакальных онкологических отделений и увольнения врачей краевого онкологического диспансера и предоставить всю необходимую информацию, касающуюся ситуации. Сегодня вечером губернатор проведет на эту тему совещание с Дмитрием Поповым и заместителем председателя правительства Игорем Степаненко», — заявили в краевом правительстве.

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