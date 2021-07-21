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Жизнь

У сибирского врача забрали вторую квартиру в Нью-Йорке и обратили в доход России

В Новосибирске суд забрал квартиру бывшего замдиректора по научно-экспериментальной работе Национального медицинского исследовательского центра Евгения Покушалова, сообщает «Интерфакс».

Нью Йорк. США. Мегаполис.
Нью Йорк. США. Мегаполис.
СС0

Напомним, в феврале 2019 года Покушалова обвинили в мошенничестве на 1,3 млрд рублей. Его заключили под стражу, а после перевели под домашний арест.

В марте 2021 года суд обратил в доход государства первую нью-йоркскую квартиру кардиохирурга, купленную в 2014 году за $1,3 млн.

При этом суд отказался забирать вторую квартиру в Нью-Йорке, купленную в 2017 году через фирму, совладельцем которой является Покушалов.

Областная прокуратура подала апелляцию на решение, посчитав необходимым изъять и второе жилье.

«Новосибирский областной суд, рассмотрев апелляционное представление прокурора области <…> постановил новое решение и в полном объеме удовлетворил исковые требования прокуратуры», — рассказали в ведомстве.

Нью-Йорк с орбиты
Нью-Йорк с орбиты
Олег Кононенко/ Роскосмос

Изначально Покушалова обвиняли в «мошенничестве в особо крупном размере» и «легализации преступных доходов».

По версии следствия, замдиректора НМИЦ похитил 1,35 млрд рублей, обеспечивая определенным компаниям победу в торгах. Позже сумма увеличилась до 1,9 млрд.

После передачи дела в суд стало известно, что Покушалова обвиняют в «особо крупной растрате с использованием служебного положения, организованной группой» — медик заключил с прокуратурой досудебное соглашение.

Кстати, в 2019 году Минздрав уволил директора НМИЦ Александра Караськова, возглавлявшего список «Единой России» на выборах в новосибирское заксобрание в 2015 году.

НМИЦ имени академика Е.Н.Мешалкина — один из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тыс. операций.

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