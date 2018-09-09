В Алтайском крае рабочая неделя начнется с дождей и грозы

По данным алтайского ЦГМС, ночью 10 сентября в Алтайском крае температура воздуха составит +4…+9 градусов, днем потеплеет до +15…+20 градусов.
В Барнауле ночью будет +6…+8, днем +16…+18 градусов.
По прогнозам синоптиков, 10 сентября в отдельных районах Алтайского края ожидаются дожди. Днём возможны грозы и ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
По данным алтайского ЦГМС, ночью 10 сентября в Алтайском крае температура воздуха составит +4…+9 градусов, днем потеплеет до +15…+20 градусов.
В Барнауле ночью будет +6…+8, днем +16…+18 градусов.
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