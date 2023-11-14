В Алтайском крае составили список востребованных профессий

Работодатели Алтайского края составили список востребованных профессий на рынке труда, сообщается на официальном сайте Алтайского края.

Отмечается, что нужны следующие квалифицированные рабочие — 300 слесарей-ремонтников, 270 электромонтеров, 230 токарей, более 200 слесарей механосборочных работ и 150 трактористов-машинистов.

Вакансии предлагают предприятия Алтайского края:

«Барнаултрансмаш»;

Бийский олеумный завод - филиал ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»;

«БТК Текстиль»;

«Бийское»;

«Сибприбормаш»;

Рубцовский машиностроительный завод;

«Холод»;

«Алтайвагон».

На данный момент многие предприятия модернизируют производства, внедряют новые технологии и расширяют линейки продукции. При этом спрос на квалифицированных рабочих только растет.

Отмечается, что в центрах занятости населения специалисты подберут варианты достойной работы.

Ранее сообщалось, что на Алтай-Коксе наградили лучших слесарей-ремонтников.