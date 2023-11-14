В Алтайском крае составили список востребованных профессий

Отмечается, что нужны следующие квалифицированные рабочие — 300 слесарей-ремонтников, 270 электромонтеров, 230 токарей, более 200 слесарей механосборочных работ и 150 трактористов-машинистов.
Вакансии предлагают предприятия Алтайского края:
- «Барнаултрансмаш»;
- Бийский олеумный завод - филиал ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»;
- «БТК Текстиль»;
- «Бийское»;
- «Сибприбормаш»;
- Рубцовский машиностроительный завод;
- «Холод»;
- «Алтайвагон».
На данный момент многие предприятия модернизируют производства, внедряют новые технологии и расширяют линейки продукции. При этом спрос на квалифицированных рабочих только растет.
Отмечается, что в центрах занятости населения специалисты подберут варианты достойной работы.
Ранее сообщалось, что на Алтай-Коксе наградили лучших слесарей-ремонтников.