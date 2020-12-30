Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 декабря -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В алтайском селе, где был Медведев, дали горячую воду

В Алтайском крае закончили восстановление системы горячего водоснабжения села Санниково Первомайского района, сообщили в краевом минстрое.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Анна Зайкова.

В центральной котельной установили новый газовый котел и теплообменник, восстановили внутрипоселковую сеть горячего водоснабжения. Уже провели пусконаладочные работы и опрессовку оборудования, горячую воду запустили.

Подключиться к ней могут жители 140 квартир домов № 60, 40/1, 40/2 микрорайона Центрального.

В 2021 году работы продолжат.

«За счет краевого бюджета планируется заменить сети теплоснабжения от действующей котельной до данных многоквартирных домов», — добавили в ведомстве.

На решение проблемы с водой в Санниково из краевого бюджета выделили более 16 млн рублей. Районная администрация соответствующие судебные решения не исполняла.

Напомним, на беду с горячей водой в селе 13 ноября 2019 года премьер-министру Дмитрию Медведеву в ходе его визита на Алтай пожаловалась местная жительница. Проблемы начались больше 10 лет назад, в мае 2004 года. В 2016 году 140 квартир в селе и вовсе отключили от горячего водоснабжения.

В тот же день проверку по этому поводу начал следственный комитет.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость