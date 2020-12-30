В алтайском селе, где был Медведев, дали горячую воду

В Алтайском крае закончили восстановление системы горячего водоснабжения села Санниково Первомайского района, сообщили в краевом минстрое.

В центральной котельной установили новый газовый котел и теплообменник, восстановили внутрипоселковую сеть горячего водоснабжения. Уже провели пусконаладочные работы и опрессовку оборудования, горячую воду запустили.

Подключиться к ней могут жители 140 квартир домов № 60, 40/1, 40/2 микрорайона Центрального.

В 2021 году работы продолжат.

«За счет краевого бюджета планируется заменить сети теплоснабжения от действующей котельной до данных многоквартирных домов», — добавили в ведомстве.

На решение проблемы с водой в Санниково из краевого бюджета выделили более 16 млн рублей. Районная администрация соответствующие судебные решения не исполняла.

Напомним, на беду с горячей водой в селе 13 ноября 2019 года премьер-министру Дмитрию Медведеву в ходе его визита на Алтай пожаловалась местная жительница. Проблемы начались больше 10 лет назад, в мае 2004 года. В 2016 году 140 квартир в селе и вовсе отключили от горячего водоснабжения.

В тот же день проверку по этому поводу начал следственный комитет.