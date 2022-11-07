7 ноября
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Жизнь

В Барнауле разработали краткий аудиогид по истории города

В Барнауле в честь открытия стелы «Город трудовой доблести» создали аудиогид по истории города.

Открытие стелы "Город трудовой доблести".
Открытие стелы "Город трудовой доблести".
Анна Зайкова

Аудиогид разбит на пять основных тем.

Первая посвящена присвоению Барнаулу звания «Город трудовой доблести», вторая — истории создания города, третья — Нагорному парку.

«В четвертой части экскурсии слушатели узнают о том, как трудились барнаульцы в тылу в годы Великой Отечественной войны, а пятый, финальный раздел — о Барнауле сегодняшнем, современном», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Маршрут экскурсии пролегает по Нагорному парку — от стелы трудовой доблести до лестницы со стороны города.

Как открывали стелу «Город трудовой доблести» — смотрите в фоторепортаже altapress.ru здесь.

Ранее в Алтайском крае создали аудиогид по Чуйскому тракту.

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