В Барнауле разработали краткий аудиогид по истории города

Аудиогид разбит на пять основных тем.
Первая посвящена присвоению Барнаулу звания «Город трудовой доблести», вторая — истории создания города, третья — Нагорному парку.
«В четвертой части экскурсии слушатели узнают о том, как трудились барнаульцы в тылу в годы Великой Отечественной войны, а пятый, финальный раздел — о Барнауле сегодняшнем, современном», — рассказали в пресс-службе городской администрации.
Маршрут экскурсии пролегает по Нагорному парку — от стелы трудовой доблести до лестницы со стороны города.
Как открывали стелу «Город трудовой доблести» — смотрите в фоторепортаже altapress.ru здесь.
Ранее в Алтайском крае создали аудиогид по Чуйскому тракту.