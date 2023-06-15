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Жизнь

В Бийске перенесли открытие пляжного сезона из-за сильного паводка

В Бийске перенесли открытие пляжного сезона, назначенное на 17 июня. Пляжи оказались затоплены из-за паводка. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Лето, пляж, отдых.
Лето, пляж, отдых.
CC0

На данный момент городские пляжи затоплены из-за летнего паводка.

На 15 июня уровень воды реки Бия около Бийска составляет 382 см (+6 см в день), сообщают в Алтайском ЦГМС.

Власти Бийска сообщают, что для открытия пляжного сезона необходимо дождаться схода воды. Также потребуется обезопасить городские пляжи для отдыхающих.

"После сделаем пробы песка, проведем рыхление, установим мусорные баки - и тогда пляжи откроем. И вы будете совершенно безопасно для вас и ваших детей там находиться", - заявила Ольга Петрова, начальник управления ЖКХ.

Ранее в селе Полеводка Бийского района начали готовиться к эвакуации людей из-за паводка.

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