В Бийске перенесли открытие пляжного сезона из-за сильного паводка

На данный момент городские пляжи затоплены из-за летнего паводка.
На 15 июня уровень воды реки Бия около Бийска составляет 382 см (+6 см в день), сообщают в Алтайском ЦГМС.
Власти Бийска сообщают, что для открытия пляжного сезона необходимо дождаться схода воды. Также потребуется обезопасить городские пляжи для отдыхающих.
"После сделаем пробы песка, проведем рыхление, установим мусорные баки - и тогда пляжи откроем. И вы будете совершенно безопасно для вас и ваших детей там находиться", - заявила Ольга Петрова, начальник управления ЖКХ.
Ранее в селе Полеводка Бийского района начали готовиться к эвакуации людей из-за паводка.