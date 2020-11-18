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Жизнь

В Сибири разрабатывают еще три вакцины против COVID-19

Новосибирский государственный научный центр «Вектор» разрабатывает еще три вакцины от коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Вакцина.
Вакцина.
CC0

Напомним, в «Векторе» уже разработали зарегистрированную вакцину «ЭпиВакКорона» — на основе пептидных антигенов.

Работы ведут еще над тремя вариантами, которые в настоящее время находятся на различных этапах исследования.

«С учетом полученных экспериментальных результатов мы выбрали четыре вакцины в качестве перспективных для профилактики COVID-19», — рассказали в ведомстве.

Разрабатывают рекомбинантные вакцины, в основе каждой свой вирус — везикулярного стоматита, кори и гриппа А.

Кстати, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Сибирском федеральном округе (СФО) формируется новая мутация коронавируса.

Ранее в «Векторе» нашли потенциально интересное средство против COVID-19, которое содержится в грибах, растущих на русских березках.

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