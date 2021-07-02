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Жизнь

В суде объяснили, каким образом вокруг пивзавода мэра Томска появилась санитарная зона

Глава томского Роспотребнадзора дала показания в суде по делу временно отстраненного мэра Ивана Кляйна, сообщает РИА «Томск».

Иван Кляйн, мэр Томска.
Иван Кляйн, мэр Томска.
кадр из видео. "Российские Студенческие Отряды".

Напомним, в отношении мэра Томска возбудили три уголовных дела — два по обвинению в превышении полномочий и одно за незаконное предпринимательство (управление «Томским пивом»).

По версии следствия, по поручению Кляйна в систему «ГеоКад» внесли недостоверные данные о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны вокруг участка пивзавода.

«На этом основании мэрия отказала бизнесмену Ринату Аминову изменить территориальную зону принадлежащего ему соседнего участка, на котором тот хотел построить микрорайон», — отмечает издание.

1 июля в Советском райсуде допросили несколько свидетелей, в том числе и главу регионального Роспотребнадзора Ольгу Пичугину.

Она пояснила, что границы санитарно-защитных зон, согласно закону, устанавливает Роспотребнадзор.

«Решением главного санитарного врача по Томской области был установлен размер санитарно-защитной зоны по границе производственной площадки», — рассказала Пичугина, по какой причине ведомство отмерило 300 метров.

Она также подчеркнула, что система «ГеоКад» является информационной, и закон не обязывает вносить в нее какие-либо изменения, в том числе обозначения границ санитарно-защитных зон.

Кстати, пивзавод томского мэра в 2020 году показал рост прибыли — заработал 2,2 млрд рублей. При этом затраты на фонд оплаты труда снизились.

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