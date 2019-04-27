Великая суббота 2019: что нужно успеть сделать накануне Пасхи

В 2019 году Великая суббота — 27 апреля. Это день накануне Пасхи. По-другому эту субботу называют Страстной и Чистой. Верующие вспоминают события, которые произошли накануне Воскресения Христова . Рассказываем, что нужно успеть сделать в Великую субботу накануне Пасхи 2019.

Великая суббота: суть и традиции

В Великую субботу тело Христа было погребено. Старейшины поставили у гроба стражу, чтобы ученики не могли выкрасть тело и объявить о воскресении. Душой сын божий Иисус Христос в субботу сошел в ад и освободил всех праведников.

После грехопадения первых людей, Адама и Евы, все умершие попадали в ад. Врата рая были закрыты. Но когда умер и спустился в преисподнюю безгрешный бог, ад не смог его удержать. Христос вывел оттуда праведников и открыл двери рая для всех людей.

Чистый четверг. Служба в Покровском соборе Анна Зайкова

Поэтому Великая суббота — это и печальный, и радостный день для христиан. Бог еще не воскрес, но весь мир уже предчувствует чудо, пишет «Фома».

По-другому Великую субботу называют «Чистой» (по аналогии с Чистым четвергом). В этот день по традиции проводят последние приготовления к Пасхе.

Пасха , пасхальные яйца. СС0

Богослужение Великой субботы считается одним из самых важных на Страстной седмице. В этот день правильно сходить на церковную службу и помолиться. Во многих храмах в субботу Великой седмицы освящают куличи и другую праздничную снедь.

Кроме того, многие православные в Великую субботу красят яйца и готовят другие пасхальные блюда.