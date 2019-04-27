Великая суббота 2019: что нужно успеть сделать накануне Пасхи

Великая суббота: суть и традиции
В Великую субботу тело Христа было погребено. Старейшины поставили у гроба стражу, чтобы ученики не могли выкрасть тело и объявить о воскресении. Душой сын божий Иисус Христос в субботу сошел в ад и освободил всех праведников.
После грехопадения первых людей, Адама и Евы, все умершие попадали в ад. Врата рая были закрыты. Но когда умер и спустился в преисподнюю безгрешный бог, ад не смог его удержать. Христос вывел оттуда праведников и открыл двери рая для всех людей.
Поэтому Великая суббота — это и печальный, и радостный день для христиан. Бог еще не воскрес, но весь мир уже предчувствует чудо, пишет «Фома».
По-другому Великую субботу называют «Чистой» (по аналогии с Чистым четвергом). В этот день по традиции проводят последние приготовления к Пасхе.
Богослужение Великой субботы считается одним из самых важных на Страстной седмице. В этот день правильно сходить на церковную службу и помолиться. Во многих храмах в субботу Великой седмицы освящают куличи и другую праздничную снедь.
Кроме того, многие православные в Великую субботу красят яйца и готовят другие пасхальные блюда.