Военные сборы, «Сибирский кот» и беспорядки на рынке. Что произошло в Алтайском крае 11 мая

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- В Камне-на-Оби уже не первый день конфликтуют торговцы рынка: они не могут поделить место и бурно выясняют отношения. По словам владельца участка, причиной конфликта стали в том числе внутрисемейные распри. Из-за беспорядков местные жители опасаются ходить на рынок.
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- В барнаульском парке «Центральный» идет реконструкция: уже разрушают старые асфальтовые дорожки и разбирают фонтан. Сейчас парк закрыт для посетителей — но в нашем репортаже можно посмотреть, что там происходит.
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