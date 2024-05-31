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Жизнь

Все еще заморозки, решение проблем с кадрами и целая степь пионов. Что произошло в Алтайском крае 31 мая

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 31 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Штормовое предупреждение по заморозкам до -2 градусов в Алтайском крае продлили до 1 июня.

◆ В правительстве региона назвали слухи о якобы грядущей отставке Виктора Томенко фейком. «Всё это далеко от реальности и доверия у здравомыслящих людей не вызывает», — прокомментировал вице-премьер.

◆ В Алтайском крае в 2024 году отремонтируют дорогу от села Ая до «Бирюзовой Катуни».

◆ В Кытмановском районе обнаружили пионовую степь — теперь это новая достопримечательность.

◆ На Алтайском заводе прецизионных изделий решают кадровую проблему: там занялись переобучением и создали женскую команду наладчиц станков.

◆ В регионе открылся летний детский сезон. В министерстве образования рассказали, какие детские лагеря уже открылись, что за уникальная смена впервые пройдет на Алтае и сколько стоят путевки в этом году.

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