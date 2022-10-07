«Все полетело кувырком»: журналисты altapress.ru рассказывают о самых запоминающихся командировках

Искусство ездить в командировки было утрачено в 80-е годы прошлого века. Последним был наш редактор, который полетел на Дальний Восток собирать материал для статьи, а вернулся с огромным ящиком со строительными дюбелями. Они тогда были в жутком дефиците.

Ящик был такой большой и тяжелый, что самолет летел в Барнаул накренившись. Ну так рассказывал этот редактор.

Я обожаю командировки. Это реально встряска для мозгов и возможность посмотреть на свою работу и работу коллег с иной точки. И обязательно в поездке найдется какая-то отбитая личность, которая даст понять тебе, что ты еще норм, в строю.

Самая запомнившаяся мне командировка — не случившаяся. Весной 2020-го я должен был лететь в Ригу.

Но полетел к черту, так как Европа закрыла границы из-за пандемии. Именно в день вылета.

Мы с чемоданом проплакали все глаза.