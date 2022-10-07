7 октября
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Жизнь

«Все полетело кувырком»: журналисты altapress.ru рассказывают о самых запоминающихся командировках

Этим пятничным текстом мы пытаемся подтвердить теорию о том, что журналист — одна из самых интересных профессий. Куда только ни ступала нога нашего корреспондента… Например, нога нашего главного редактора не смогла ступить в Ригу.

Мужчина с чемоданом.
Мужчина с чемоданом.
CC0

Евгений Бобров,
главный редактор altapress.ru:

Искусство ездить в командировки было утрачено в 80-е годы прошлого века. Последним был наш редактор, который полетел на Дальний Восток собирать материал для статьи, а вернулся с огромным ящиком со строительными дюбелями. Они тогда были в жутком дефиците.

Ящик был такой большой и тяжелый, что самолет летел в Барнаул накренившись. Ну так рассказывал этот редактор.

Я обожаю командировки. Это реально встряска для мозгов и возможность посмотреть на свою работу и работу коллег с иной точки. И обязательно в поездке найдется какая-то отбитая личность, которая даст понять тебе, что ты еще норм, в строю.

Самая запомнившаяся мне командировка — не случившаяся. Весной 2020-го я должен был лететь в Ригу.

Но полетел к черту, так как Европа закрыла границы из-за пандемии. Именно в день вылета.

Мы с чемоданом проплакали все глаза.

Латвия, г. Рига.
Латвия, г. Рига.
СС0.
Чемодан.
Чемодан.
СС0

Екатерина Карзова,
альпинистка, скало-ла-ла-лазка:

Поездка в Белокуриху на заседание, прости господи, Президиума Совета судей РФ в июле оказалась самой запоминающейся.

Все приключения начались на обратном пути, когда товарищ-конкурент похвастался, что сейчас поедет в пресс-тур в Солонешенский район узнавать, что там будет с Денисовой пещерой. Обижено сопя пишу пресс-секретарю «Курорта Белокурихи»: как же меня не позвали, когда я с незапамятных времен интересуюсь их планами?

Решаю не упускать возможностей, хотя мне была дорога каждая минута: впереди маячил отпуск, а до него предстояло написать еще миллион текстов.

В общем, я как есть: в деловом светлом двубортном пиджачке, шелковой блузке, бриджах, белых кроссовочках десантируюсь в Бийске, где ищу подругу своей подруги, чтобы зарядить телефон и съесть хотя бы яичницу. Из этого славного города пересаживаюсь в нужный автобус.

Заботливый пресс-секретарь захватывает для меня спортивные штаны и кроссовки, «которые не жалко». В этом, а также пиджачке и ранее купленном в «Форне» желтом дождевичке я, посмотрев на пещеру, прусь на водопады Шинка — не упускать же возможность!

Боли, крови, слез не было, но переходить вброд речушки-ручейки и лезть по (в некоторых местах) почти отвесной тропе, мокрой от дождя, было тем еще удовольствием. Навсегда запомнился момент, когда мы, гордые собой корры, сначала стоим у самого высокого водопада в Алтайском крае, а потом ловим упавшие челюсти, потому что видим вдали оператора «Вестей» Алексея Леоненко. А с ним — 10-ти килограммовую большущую и дорогущую профессиональную камеру.

То есть вместе с ней он лез по всем этим мокрым отвесным тропинкам, а на обратной дороге еще и мне помогал по ним спускаться. Богатыри не мы.

Лариса Васильева,
корреспондент:

Было это 20 лет назад. Тогда еще ежегодного «пеликанопада» в крае не было.

В нашу редакцию позвонил охотовед из Мамонтовского района и сообщил, что у них в деревне поселился в курятнике пеликан. Как поселился… Просто местный житель Сергей ехал на рыбалку и увидел на обочине здоровенную птицу — пеликана. Он пытался взлететь, но ничего не получалось.

В общем, рыбалка сорвалась, а пеликана мужчина уложил в багажник и повез к себе домой. Отогрел в бане. И на семейном совете решили здоровяка на время поселить в курятнике.

Пеликану понравились соседки-наседки, которые увидев клювастого «петуха» сразу кудахтать перестали. Внук Сергея назвал птичку Филей. Кормился карасиками, чебаками. Но его надо было к зиме определить куда-то. Потому команда спасателей — я, напарник-фотограф Олег Богданов — помчались на редакционной «Газели» (за штурвалом водитель Александр Опарин) за птицей.

Наши компьютерщики выделили здоровенную коробку для транспортировки «зверя».

Я заранее поинтересовалась в краевом детском экологическом центре — не нужен ли им случайно пеликан? Директор обрадовался и сказал, что центр с радостью возьмет на постой птичку.

Проводы пеликана из Мамонтово в Барнаул были веселыми, бурными. Приехал даже местный ветврач и осмотрел перед дальней дорогой птицу. Сделал заключения — пеликан упитанный, истощения нет. Нам в дорогу дали целый пакет рыбы — чтоб кормили Филю по дороге.

А местный егерь написал справку (я ее храню до сих пор) с печатью. В справке говорилось, что егерь передал корреспондентам ЖИВОГО пеликана. На случай, если нас бы тормознули для осмотра — мы были при документах.

Уже поздно вечером заволокли в центр пеликана — он, как выяснилось, был важной краснокнижной птицей. Пеликан там прижился. А потом его передали в более комфортные условия — Новосибирский зоопарк. Дети вместе с пеликаном поехали в зоопарк, пригласили и нас.

Знаю, что в зоопарк ездил и Никита, назвавший пеликана Филей — проверить, как живется клювастому другу. Так вот Филя оказался … самкой. Такая «кукабара» получилась.

Командировка была интересная, веселая и с замечательным завершением и знакомством с прекрасными людьми из райцентра Мамонтово. Еще мы с напарником ездили к африканским страусам более 20 лет назад. Но это уже совсем другая история…

С пеликаном Филей перед отъездом в Барнаул.
С пеликаном Филей перед отъездом в Барнаул.
altapress.ru.

Юлия Дильман,
редактор новостей:

Расскажу о своей первой и пока единственной командировке. На прошлой работе мы отправились с коллегами на конкурс «Time Code» в Екатеринбурге. Кстати проходила она примерно в это же время — в конце октября.

Мы отправились в ночь из Барнаула в столицу Урала. Ехали мы весело: пели песни, пытались снять собственный фильм, болтали с кондуктором — который, между прочим, сказал, что таких очаровательных пассажирок у него еще не было.

А по прибытии не столько старались посетить все необходимые мастер-классы «Time Code», сколько увидеть весь Екатеринбург за три дня. И нам это почти удалось. Кажется, мы обошли все музеи, которые только смогли найти: минералов, Высоцкого, фотографии. Даже зашли в пикантный «Музей об этом…»

Затем три раза поднимались на небоскреб «Высоцкий», фотографировали уток в реке Исеть и прыгали на клавишах самой большой бетонной клавиатуры. И еще успели сходили на мюзикл «Алые паруса».

Честно, я оказалась не такой энергичной, как мои коллеги, и нередко одной из первых возвращалась в квартиру, которую мы снимали. Коллеги же могли еще часа два гулять по ночному Екатеринбургу.

На обратном пути прикупили карт и играли до конца поездки. А еще я успела купить на вокзале в Омске журнал о динозаврах и НЛО — считаю, прекрасный сувенир.

&quot;Музей об этом&quot;
«Музей об этом»
Юлия Дильман
Небоскреб &quot;Высоцкий&quot;
Небоскреб «Высоцкий»
Юлия Дильман
Лучший сувенир из Омского вокзала
Лучший сувенир из Омского вокзала
Юлия Дильман
Не сплю, а подражаю фотографу выставки
Не сплю, а подражаю фотографу выставки
Юлия Дильман

Анна Недобиткова,
корреспондент:

За 16 лет работы в журналистике каких только командировок у меня не было, но некоторые из них запомнятся надолго.

В декабре 2020 года вместе с фотографом Ириной отправились в Тягун снимать первые в Алтайском крае соревнования по зимнему триатлону. В таежное местечко на автобусе нас отвезли организаторы.

Весь день мы отработали, а когда подошли узнать о времени отъезда, оказалось, что никто нас обратно не повезет.

Так в ночь мы остались посреди тайги. Мест в местной гостинице не оказалось, все кто мог доставить нас до «цивилизации», давно разъехались.

Честно сказать, я хоть и крепкий орешек, но начала переживать.

Благо нашлись добрые люди, отдали номер в хостеле, а ночью нас забрал попутчик, чудом еще не уехавший в Барнаул.

Эту веселую поездку в Тягун мы вспоминаем часто.

Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне.
Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне.
Ирина Пергаева
Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне.
Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне.
Ирина Пергаева
Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне.
Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне.
Ирина Пергаева

Надежда Скалон,
обозреватель:

Бывает так: если что не заладится с самого начала — потом все летит кувырком. В тот раз так и было. Ну — почти. В гости меня зазвал фермер из Усть-Пристанского района Николай Ващеулов — не сложились у него отношения с местным сельхозпредприятием.

Разборки дошли до того, что агронома райсельхозуправления посадили под арест — он этому фермеру помогал повышать урожайность, но его обвинили во взятке. В общем, собралась. Весна, солнце — ничто не предвещало.

Но стоило нам только выехать из Барнаула, как солнце пропало — пошел снег. Где-то на середине пути машина заглохла — наш водитель сумел ее завести. А когда подъезжали к селу, свернули не туда — и тут-то нас настигло «оно»: машина застряла в грязи, да так, что ни туда, ни сюда. Русская дорога, как поется одной громкой в песне.

Обстановочка вдохновляла: вокруг — ни души, поле до горизонта и до села километров пять. Не то чтобы меня смущало расстояние — амуниция была не окей: платье, колготки и городские ботиночки… Но что поделать? Взяла блокнот и диктофон и потопала по обочине — где по грязи, где через колючки, минуя лужи и нерастаявший снег.

В первом же доме мне объяснили: фермер живет на то-ом конце деревни — пришлось топать дальше. Только когда добралась, меня ждал приятный сюрприз (наконец-то): фермер уже выслал трактор спасать нашу машину (ему позвонили).

Поговорили мы неплохо. Выслушала обе стороны. Но я ж сказала: не заладилось. Водитель наш был человек особых качеств — никогда не помнил дороги, по которой проехал. Так что и по пути назад снова пришлось поплутать… Но все это, конечно, ерунда. Главное — статью в районе читали, бурно обсуждали, ругали меня, ругали фермера… Зато агронома вскоре отпустили, а потом и оправдали.

Усть-Пристанский район.
Усть-Пристанский район.
ru-fishing.livejournal.com

Ранее журналисты altapress.ru рассказывали, какой способ борьбы со стрессом лучше. Среди них: сходить в театр или посмотреть «Мальчишник в Вегасе».

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