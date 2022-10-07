«Все полетело кувырком»: журналисты altapress.ru рассказывают о самых запоминающихся командировках

Евгений Бобров,
главный редактор altapress.ru:
Искусство ездить в командировки было утрачено в 80-е годы прошлого века. Последним был наш редактор, который полетел на Дальний Восток собирать материал для статьи, а вернулся с огромным ящиком со строительными дюбелями. Они тогда были в жутком дефиците.
Ящик был такой большой и тяжелый, что самолет летел в Барнаул накренившись. Ну так рассказывал этот редактор.
Я обожаю командировки. Это реально встряска для мозгов и возможность посмотреть на свою работу и работу коллег с иной точки. И обязательно в поездке найдется какая-то отбитая личность, которая даст понять тебе, что ты еще норм, в строю.
Самая запомнившаяся мне командировка — не случившаяся. Весной 2020-го я должен был лететь в Ригу.
Но полетел к черту, так как Европа закрыла границы из-за пандемии. Именно в день вылета.
Мы с чемоданом проплакали все глаза.
Екатерина Карзова,
альпинистка, скало-ла-ла-лазка:
Поездка в Белокуриху на заседание, прости господи, Президиума Совета судей РФ в июле оказалась самой запоминающейся.
Все приключения начались на обратном пути, когда товарищ-конкурент похвастался, что сейчас поедет в пресс-тур в Солонешенский район узнавать, что там будет с Денисовой пещерой. Обижено сопя пишу пресс-секретарю «Курорта Белокурихи»: как же меня не позвали, когда я с незапамятных времен интересуюсь их планами?
Решаю не упускать возможностей, хотя мне была дорога каждая минута: впереди маячил отпуск, а до него предстояло написать еще миллион текстов.
В общем, я как есть: в деловом светлом двубортном пиджачке, шелковой блузке, бриджах, белых кроссовочках десантируюсь в Бийске, где ищу подругу своей подруги, чтобы зарядить телефон и съесть хотя бы яичницу. Из этого славного города пересаживаюсь в нужный автобус.
Заботливый пресс-секретарь захватывает для меня спортивные штаны и кроссовки, «которые не жалко». В этом, а также пиджачке и ранее купленном в «Форне» желтом дождевичке я, посмотрев на пещеру, прусь на водопады Шинка — не упускать же возможность!
Боли, крови, слез не было, но переходить вброд речушки-ручейки и лезть по (в некоторых местах) почти отвесной тропе, мокрой от дождя, было тем еще удовольствием. Навсегда запомнился момент, когда мы, гордые собой корры, сначала стоим у самого высокого водопада в Алтайском крае, а потом ловим упавшие челюсти, потому что видим вдали оператора «Вестей» Алексея Леоненко. А с ним — 10-ти килограммовую большущую и дорогущую профессиональную камеру.
То есть вместе с ней он лез по всем этим мокрым отвесным тропинкам, а на обратной дороге еще и мне помогал по ним спускаться. Богатыри не мы.
Лариса Васильева,
корреспондент:
Было это 20 лет назад. Тогда еще ежегодного «пеликанопада» в крае не было.
В нашу редакцию позвонил охотовед из Мамонтовского района и сообщил, что у них в деревне поселился в курятнике пеликан. Как поселился… Просто местный житель Сергей ехал на рыбалку и увидел на обочине здоровенную птицу — пеликана. Он пытался взлететь, но ничего не получалось.
В общем, рыбалка сорвалась, а пеликана мужчина уложил в багажник и повез к себе домой. Отогрел в бане. И на семейном совете решили здоровяка на время поселить в курятнике.
Пеликану понравились соседки-наседки, которые увидев клювастого «петуха» сразу кудахтать перестали. Внук Сергея назвал птичку Филей. Кормился карасиками, чебаками. Но его надо было к зиме определить куда-то. Потому команда спасателей — я, напарник-фотограф Олег Богданов — помчались на редакционной «Газели» (за штурвалом водитель Александр Опарин) за птицей.
Наши компьютерщики выделили здоровенную коробку для транспортировки «зверя».
Я заранее поинтересовалась в краевом детском экологическом центре — не нужен ли им случайно пеликан? Директор обрадовался и сказал, что центр с радостью возьмет на постой птичку.
Проводы пеликана из Мамонтово в Барнаул были веселыми, бурными. Приехал даже местный ветврач и осмотрел перед дальней дорогой птицу. Сделал заключения — пеликан упитанный, истощения нет. Нам в дорогу дали целый пакет рыбы — чтоб кормили Филю по дороге.
А местный егерь написал справку (я ее храню до сих пор) с печатью. В справке говорилось, что егерь передал корреспондентам ЖИВОГО пеликана. На случай, если нас бы тормознули для осмотра — мы были при документах.
Уже поздно вечером заволокли в центр пеликана — он, как выяснилось, был важной краснокнижной птицей. Пеликан там прижился. А потом его передали в более комфортные условия — Новосибирский зоопарк. Дети вместе с пеликаном поехали в зоопарк, пригласили и нас.
Знаю, что в зоопарк ездил и Никита, назвавший пеликана Филей — проверить, как живется клювастому другу. Так вот Филя оказался … самкой. Такая «кукабара» получилась.
Командировка была интересная, веселая и с замечательным завершением и знакомством с прекрасными людьми из райцентра Мамонтово. Еще мы с напарником ездили к африканским страусам более 20 лет назад. Но это уже совсем другая история…
Юлия Дильман,
редактор новостей:
Расскажу о своей первой и пока единственной командировке. На прошлой работе мы отправились с коллегами на конкурс «Time Code» в Екатеринбурге. Кстати проходила она примерно в это же время — в конце октября.
Мы отправились в ночь из Барнаула в столицу Урала. Ехали мы весело: пели песни, пытались снять собственный фильм, болтали с кондуктором — который, между прочим, сказал, что таких очаровательных пассажирок у него еще не было.
А по прибытии не столько старались посетить все необходимые мастер-классы «Time Code», сколько увидеть весь Екатеринбург за три дня. И нам это почти удалось. Кажется, мы обошли все музеи, которые только смогли найти: минералов, Высоцкого, фотографии. Даже зашли в пикантный «Музей об этом…»
Затем три раза поднимались на небоскреб «Высоцкий», фотографировали уток в реке Исеть и прыгали на клавишах самой большой бетонной клавиатуры. И еще успели сходили на мюзикл «Алые паруса».
Честно, я оказалась не такой энергичной, как мои коллеги, и нередко одной из первых возвращалась в квартиру, которую мы снимали. Коллеги же могли еще часа два гулять по ночному Екатеринбургу.
На обратном пути прикупили карт и играли до конца поездки. А еще я успела купить на вокзале в Омске журнал о динозаврах и НЛО — считаю, прекрасный сувенир.
Анна Недобиткова,
корреспондент:
За 16 лет работы в журналистике каких только командировок у меня не было, но некоторые из них запомнятся надолго.
В декабре 2020 года вместе с фотографом Ириной отправились в Тягун снимать первые в Алтайском крае соревнования по зимнему триатлону. В таежное местечко на автобусе нас отвезли организаторы.
Весь день мы отработали, а когда подошли узнать о времени отъезда, оказалось, что никто нас обратно не повезет.
Так в ночь мы остались посреди тайги. Мест в местной гостинице не оказалось, все кто мог доставить нас до «цивилизации», давно разъехались.
Честно сказать, я хоть и крепкий орешек, но начала переживать.
Благо нашлись добрые люди, отдали номер в хостеле, а ночью нас забрал попутчик, чудом еще не уехавший в Барнаул.
Эту веселую поездку в Тягун мы вспоминаем часто.
Надежда Скалон,
обозреватель:
Бывает так: если что не заладится с самого начала — потом все летит кувырком. В тот раз так и было. Ну — почти. В гости меня зазвал фермер из Усть-Пристанского района Николай Ващеулов — не сложились у него отношения с местным сельхозпредприятием.
Разборки дошли до того, что агронома райсельхозуправления посадили под арест — он этому фермеру помогал повышать урожайность, но его обвинили во взятке. В общем, собралась. Весна, солнце — ничто не предвещало.
Но стоило нам только выехать из Барнаула, как солнце пропало — пошел снег. Где-то на середине пути машина заглохла — наш водитель сумел ее завести. А когда подъезжали к селу, свернули не туда — и тут-то нас настигло «оно»: машина застряла в грязи, да так, что ни туда, ни сюда. Русская дорога, как поется одной громкой в песне.
Обстановочка вдохновляла: вокруг — ни души, поле до горизонта и до села километров пять. Не то чтобы меня смущало расстояние — амуниция была не окей: платье, колготки и городские ботиночки… Но что поделать? Взяла блокнот и диктофон и потопала по обочине — где по грязи, где через колючки, минуя лужи и нерастаявший снег.
В первом же доме мне объяснили: фермер живет на то-ом конце деревни — пришлось топать дальше. Только когда добралась, меня ждал приятный сюрприз (наконец-то): фермер уже выслал трактор спасать нашу машину (ему позвонили).
Поговорили мы неплохо. Выслушала обе стороны. Но я ж сказала: не заладилось. Водитель наш был человек особых качеств — никогда не помнил дороги, по которой проехал. Так что и по пути назад снова пришлось поплутать… Но все это, конечно, ерунда. Главное — статью в районе читали, бурно обсуждали, ругали меня, ругали фермера… Зато агронома вскоре отпустили, а потом и оправдали.
Ранее журналисты altapress.ru рассказывали, какой способ борьбы со стрессом лучше. Среди них: сходить в театр или посмотреть «Мальчишник в Вегасе».