Ягодный сезон, пожар в трамвае и своя Силиконовая долина. Что произошло на Алтае 17 июня

- Исследователи CM International выяснили, какие сильные и слабые стороны есть у Алтайского края. И рассказали, что нужно сделать в регионе, чтобы он пришел к успеху.
- Алтайский госуниверситет договорился о сотрудничестве с компанией «Балтика». Наши ученые будут выращивать хмель, из которого варят пиво.
- В Барнауле не одобрили проект крупной частной поликлиники, которую хотят построить в микрорайоне 2011.
- «Горэлектротранс» созвал комиссию для расследования пожара, который произошел в Барнауле в трамвае №7.
- Институт имени Лисавенко пригласил всех желающих на сбор жимолости в Барнауле и Новоалтайске.
- А алтайские врачи внезапно рассказали очень личные истории — о том, как они знакомились, влюблялись и женились, как воспитывают детей, путешествуют и делают ремонт. Почитать их можно здесь.
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