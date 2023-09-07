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Жизнь

Заморозки, новые штаммы гриппа и новые цены на хлеб. Что произошло в Алтайском крае 7 сентября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 7 сентября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Алтайские синоптики спрогнозировали ночные заморозки до -2 градусов.
  • Цены на хлеб в Алтайском крае в октябре вырастут на 5–10% – об этом со ссылкой на производителей сообщил «Коммерсант».
  • Сибирские медики рассказали о четырех новых штаммах гриппа: свином, гонконгском, B-Victoria и B-Yamagata.
  • В Алтайском крае небывалый рост числа вакансий. О том, кого ищут местные компании и сколько они готовы платить — в нашем обзоре.
  • Житель Барнаула похитил лошадей и объяснил свой поступок тем, что его ребенку требуется дорогостоящее лечение.
  • В ГИБДД предупредили, что 8 сентября с 12:50 до 14:20 из-за военных колонн перекроют участки дорог «п. Украинский – Косиха» и «Каркавино – Косиха».
  • C 1950-х по 1990-е в Барнауле работал кондитерский магазин «Лакомка». Здесь грелся в морозы звезда «Санта-Барбары» Лейн Девис, появилась первая в городе неоновая вывеска и первая венгерская кофеварка. Вот его история.
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