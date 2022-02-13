Житель Новоалтайска в раздевалке вышел в интернет и украл у мальчика деньги

В октябре 2021 года житель Новоалтайска находился в раздевалке одного из стадионов.
«Увидел телефон одного из воспитанников секции. Воспользовавшись одним из приложений сети интернет, при помощи СМС-сообщений перевел с банковского счета 14-летнего потерпевшего на свою банковскую карту 1,5 тыс. рублей, которые потратил на личные нужды», — рассказали в ведомстве.
Новоалтаец вину признал и полностью возместил ущерб.
Дело направили в суд. Молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы за «кражу с банковского счета».
Ранее сообщили, что на Алтае мальчика будут судить за кражу денег с бабушкиной банковской карты.