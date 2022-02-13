Житель Новоалтайска в раздевалке вышел в интернет и украл у мальчика деньги

В Алтайском крае 18-летний парень предстанет перед судом по обвинению в краже денег с банковской карты, сообщает региональный СК.

В октябре 2021 года житель Новоалтайска находился в раздевалке одного из стадионов.

«Увидел телефон одного из воспитанников секции. Воспользовавшись одним из приложений сети интернет, при помощи СМС-сообщений перевел с банковского счета 14-летнего потерпевшего на свою банковскую карту 1,5 тыс. рублей, которые потратил на личные нужды», — рассказали в ведомстве.

Новоалтаец вину признал и полностью возместил ущерб.

Дело направили в суд. Молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы за «кражу с банковского счета».

Ранее сообщили, что на Алтае мальчика будут судить за кражу денег с бабушкиной банковской карты.