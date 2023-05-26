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Жизнь

Жителей сибирского региона в очередной раз "тряхнуло" ночью

Ночью 26 мая сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2, сообщает "Интерфакс".

Землетрясение.
Землетрясение.
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Эпицентр подземного толчка находился в Республике Тыва.

В республике не прекращается сейсмоактивность с 2011 года.

Подземный толчок магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи 4 мая так же в Туве.Ранее ощутимое землетрясение произошло в сибирском регионе.

Между тем новая серия землетрясений произошла в Турции. Есть первые жертвы. Подземные толчки ощущались в других странах. Об этом сообщают в Сирии, Ливане, на Кипре, в Израиле и Египте.

Первая серия уничтожающих землетрясений произошла в Турции 6 февраля. Погибли более 40 тыс. человек.

Ранее еще одно сокрушительное землетрясение предрекли в Турции.

Полет дрона показал кадры разрушений в провинции Хатай.

Метод

В зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье, рассказал завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Дмитрий Завьялов.

Затишье может продолжаться до самого возникновения разрушительного землетрясения.

Смена затишья и активизации — и есть предвестник мощного сейсмособытия.

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