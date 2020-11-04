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Жизнь

Жительница Бийска разыскивает своего любимого удава

Необычное объявление разместила в паблике «Инцидент Бийск» жительница алтайского наукограда.

В Бийске разыскивают удава.
В Бийске разыскивают удава.
"Инцидент. Бийск"

«Моя пьяная свекровь 3.11.2020 отдала двум неизвестным моего удава! Помогите найти! Вознаграждение».

Комментаторы посочувствовали женщине, в том числе красочными фотографиями красивой обуви и новых перчаток.

Многие посчитали это просто хохмой. Так как объявление размещено под именем некоего «Алексея Мурадова».

«Алексей, так у вас есть свекровь? Странно». «Очень смешно, если это змея живёт по соседству с вами», — глумятся бийчане.

Ранее altapress.ru рассказывал о том, какие удивительные объявления размещают на сайтах жители Алтайского края.

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