Жительница Бийска разыскивает своего любимого удава

«Моя пьяная свекровь 3.11.2020 отдала двум неизвестным моего удава! Помогите найти! Вознаграждение».

Комментаторы посочувствовали женщине, в том числе красочными фотографиями красивой обуви и новых перчаток.

Многие посчитали это просто хохмой. Так как объявление размещено под именем некоего «Алексея Мурадова».

«Алексей, так у вас есть свекровь? Странно». «Очень смешно, если это змея живёт по соседству с вами», — глумятся бийчане.

Ранее altapress.ru рассказывал о том, какие удивительные объявления размещают на сайтах жители Алтайского края.