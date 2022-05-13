Барнаульцев зовут на веселый «песий» праздник

15 мая в Барнауле в парке «Солнечный ветер» пройдет благотворительный концерт для приюта «Ласка».

Организаторами праздника выступают учащиеся и преподаватели ДШИ № 2.

На сцене с концертом выступят ученики школы, пройдут бесплатные мастер-классы.

Также здесь можно будет за 100 рублей пофотографироваться с собаками или покататься на лошади — вырученные средства пойдут приюту «Ласка», сообщает пресс-служба «Солнечного ветра».

Все желающие могут принести продукты питания (крупы, сухой корм, консервы), медикаменты (шприцы, бинты, препараты, вакцины), инвентарь для животных (ошейники, поводки, миски, игрушки), инвентарь для приюта (перчатки, поролоновые губки, моющие средства).

Начало праздника для любителей животных — в 13:00.

Напомним, что в парке «Изумрудный» снова начали проводить бесплатные занятия по йоге, скандинавской ходьбе и силовым тренировкам.