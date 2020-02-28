Куда сходить в Барнауле на выходных 29 февраля и 1 марта

Масленичная неделя подготовила много сюрпризов к выходным. Прочитать о них можно здесь . А в этом обзоре altapress.ru расскажет о других культурных событиях, которые нельзя пропустить. И начнем мы, конечно, с кино.

Яга. Кошмар темного леса

Ужастик по мотивам русских народных сказок. Снял его звезда отечественных хорроров Святослав Подгаевский.

По сюжету молодая семья с двумя детьми поселилась в новой квартире. Они устраивают няню, которая ведет себя очень странно. На это обращает внимание старший сын Егор. Но ему никто не верит, пока не пропадает его младшая сестренка.

Однако пропажу родители не замечают. Мальчику приходится одному выходить на след Бабы- Яги.

Пушки Акимбо

Гарри Поттер уже давно не тот. В комедийном экшене «Пушки Акимбо» мальчик, который вырос, стал никем. И продолжал бы таким быть, если бы однажды к главному герою Майлзу (Дэниэл Рэдклифф) не ворвались неизвестные и не прикрутили к его рукам пистолеты.

Теперь он вынужден сражаться в подпольных боях, чтобы выжить. А главное — должен победить безжалостную чемпионку Никс.

Уморительный боевик уже сравнивают с легендарной комедией «Скотт Пилигрим против всех».

Вишневый сад

Бессмертная классика на сцене Молодежного театра. Ее новое прочтение предложил новосибирский режиссер Сергей Афанасьев.

«Чеховское произведение не только актуально, оно ещё и прекрасно — „Вишнёвый сад“ обладает тем магическим зарядом, который помогает людям поверить в себя. Ведь, по сути, зачем нам дано искусство? Затем, чтобы усилить впечатление от собственной жизни», — говорит о постановке режиссер.

Спектакль пройдет 29 февраля. Начало в 17:00, цена билета 150−350 рублей.

Спектакль «Вишневый сад» в Молодежном театре Молодежный театр

Приключение Буратино

Спектакль для детей от московского режиссера Валерия Баджи в театре кукол «Сказка». Поговаривают, что даже взрослые с этой постановки выходят со слезами ностальгии по беззаботному детству.

Актеры играют в так называемом «черном кабинете» — плотном костюме, сливающемся с кулисами. В нем они передвигаются по сцене совсем незаметно, поэтому волшебство кукольного театра кажется таким реальным.

Спектакль пройдет 1 марта. Начало в 11:00 и 13:00, цена билета 250−300 рублей.

«Приключения Буратино» в театре кукол «Сказка» Театр кукол «Сказка»

Король и шут

1 марта на сцене ДК «Сибэнергомаш» выступит группа «КняZz», которая исполнит нетленные хиты «Короля и Шута» с главных альбомов.

Поклонники смогут снова погрузиться в атмосферу былых времён, когда Шут созывал гостей, а зрители чувствовали восторг и единение с любимой музыкой и уникальным стилем команды.

Начало в 19:00, цена билета 2200−3500 рублей.

Король и шут vk.com/korolishut_brn2020

Ахурменно

Фестиваль рок-музыки в исполнении сибирских музыкантов. На сцене Che Guevara выступят «Академия художеств», «Борода Бабая», «Третий Рим» и другие группы.

Концерт пройдет 29 февраля в 16:00. Цена билета — 200 рублей.

Фестиваль. Концерт. СС0

Застенчивый титан

29 февраля в художественном музее прочитают лекцию о коллекционере и основателе знаменитого музея Павле Третьякове.

Посетители услышат также историю домовой церкви, на протяжении многих лет являющейся частью Третьяковской галереи, и узнают, какая величайшая русская святыня находится в ней сегодня.

Лекция в художественном музее ГХМАК