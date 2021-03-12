Куда сходить в Барнауле на выходных 13 и 14 марта

Кино
«День курка» — это если бы герой Билла Мюррея из созвучной комедии попал в боевик.
День бывшего агента Роя заканчивается одинаково — его убивают. И все повторяется сначала. Чтобы вырваться из этого замкнутого круга, ему нужно не выкрасть сурка из зоопарка, а успеть за один день спасти свою семью.
Вторжение в личную жизнь бывшей любви — не самая приятная новость. Особенно, если эта бывшая любовь приходит к тебе с того света.
В новом российском хорроре «Бывшая» от продюсеров «Невесты» и «Пиковая дама: черный обряд» главные герои сталкиваются с потусторонними силами в облике бывшей девушки парня и их жизнь превращается в кошмар.
«Супернова» — фильм, получивший две номинации премии BAFTA. Два друга отправляются в путешествие по Великобритании, о котором давно мечтали.
Это приключение имеет для них особый смысл, поскольку один из них стремительно теряет память, а вместе с ней и жажду жизни. Но для преодоления таких трудностей и нужна дружба.
В субботу в 14:10 в кинотеатре «Премьера» пройдет показ экспериментальной анимации о крахе авангарда «Нос, или Заговор не таких».
В его основе — одноименное произведение Гоголя и опера Шостаковича. Этот фильм посвящен пионерам, новаторам в науке и искусстве;, людям, которые опережали свое время и не боялись идти против его течения.
Театр
13 марта есть последняя возможность в этом месяце увидеть ошеломительно красивую постановку «Мария Стюарт» в МТА.
История, заявленная режиссером Максимом Соколовым как опера, рассказывает об историческом столкновении двух королев — Марии Стюарт и Елизаветы Тюдор. Чем оно закончилось — пожалуй, знают все.
Начало в 17:00, цена билета — 200−500 рублей.
В субботу на сцене театра драмы покажут спектакль по Шукшину «И разыгрались же кони…». Всю постановку обрамляет произведение «Верую», а «внутри» него — известные рассказы алтайского писателя.
«Хочется донести до зрителя то, что волновало этого сложного и во многом противоречивого человека, верно услышать и передать его „послание“ миру», — говорит о постановке режиссер Максим Астафьев.
Начало в 17:30. Цена билета — 150−500 рублей.
Выставка
В галерее Щетининых можно увидеть работы семейной четы алтайских живописцев Натальи Черепановой и Сергея Жука.
В экспозиции представлены около полусотни живописных произведений, созданных в реалистических традициях. Их объединяет одна тема — любовь к малой родине и алтайской природе. Если вы соскучились по лету и свежести зелени — вам однозначно нужно сюда.
В художественном музее открылась выставка уникальной творческой династии Маковских — Владимира, Константина и Александра. Все они — последователи демократического реализма. В музее представлено несколько портретов, на которых художники запечатлели яркие образы современников.
Концерты
14 марта в филармонии выступит знаменитый хореографический ансамбль «Березка» им. Надеждиной. Красный сарафан, зелёная веточка берёзки, взмах бирюзового платочка — именно с этого девичьего хоровода, который сегодня узнаваем по всему миру, началась в 1948 году история ансамбля.
«Цепочка», «Лебёдушка», «Цветы полевые», «Сударушка», «Прялица», «Балагуры», «Ямщики» стали настоящим открытием в сценическом воплощении русского народного танца, новым стилем в современной хореографии того времени и поражают по сей день.
Начало концерта в 17:00, цена билета — 800−1500 рублей.
Экскурсии и лекции
13 и 14 марта в ГМИЛИКА покажут фильм о скифской культуре на Алтае, познакомят с историей становления русской письменности и расскажут о становлении Колыванской шлифовальной фабрики.
Интерактивные экскурсионные программы в музее начинаются каждый выходные в 13:00 и 15:00.
Также в художественном музее пройдут две лекции, посвященные истории моды. Подробнее узнать о них можно здесь.