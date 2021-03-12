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Куда сходить в Барнауле на выходных 13 и 14 марта

Да-да, мы в курсе, что главное событие этих выходных — это проводы зимы. «Афиша» уже позаботилась и подготовила обзор масленичных событий. Почитать его можно здесь. Но если одних блинов вам мало, то держите несколько культурных событий, которые тоже нельзя пропустить.

Фильм "Супернова"
Фильм "Супернова"
kinopoisk.ru

Кино

«День курка» — это если бы герой Билла Мюррея из созвучной комедии попал в боевик.

День бывшего агента Роя заканчивается одинаково — его убивают. И все повторяется сначала. Чтобы вырваться из этого замкнутого круга, ему нужно не выкрасть сурка из зоопарка, а успеть за один день спасти свою семью.

Вторжение в личную жизнь бывшей любви — не самая приятная новость. Особенно, если эта бывшая любовь приходит к тебе с того света.

В новом российском хорроре «Бывшая» от продюсеров «Невесты» и «Пиковая дама: черный обряд» главные герои сталкиваются с потусторонними силами в облике бывшей девушки парня и их жизнь превращается в кошмар.

«Супернова» — фильм, получивший две номинации премии BAFTA. Два друга отправляются в путешествие по Великобритании, о котором давно мечтали.

Это приключение имеет для них особый смысл, поскольку один из них стремительно теряет память, а вместе с ней и жажду жизни. Но для преодоления таких трудностей и нужна дружба.

В субботу в 14:10 в кинотеатре «Премьера» пройдет показ экспериментальной анимации о крахе авангарда «Нос, или Заговор не таких».

В его основе — одноименное произведение Гоголя и опера Шостаковича. Этот фильм посвящен пионерам, новаторам в науке и искусстве;, людям, которые опережали свое время и не боялись идти против его течения.

Театр

13 марта есть последняя возможность в этом месяце увидеть ошеломительно красивую постановку «Мария Стюарт» в МТА.

История, заявленная режиссером Максимом Соколовым как опера, рассказывает об историческом столкновении двух королев — Марии Стюарт и Елизаветы Тюдор. Чем оно закончилось — пожалуй, знают все.

Начало в 17:00, цена билета — 200−500 рублей.

В Молодежном театре Алтая представили спектакль &quot;Мария Стюарт&quot;
В Молодежном театре Алтая представили спектакль «Мария Стюарт»
Дмитрий Лямзин

В субботу на сцене театра драмы покажут спектакль по Шукшину «И разыгрались же кони…». Всю постановку обрамляет произведение «Верую», а «внутри» него — известные рассказы алтайского писателя.

«Хочется донести до зрителя то, что волновало этого сложного и во многом противоречивого человека, верно услышать и передать его „послание“ миру», — говорит о постановке режиссер Максим Астафьев.

Начало в 17:30. Цена билета — 150−500 рублей.

Выставка

В галерее Щетининых можно увидеть работы семейной четы алтайских живописцев Натальи Черепановой и Сергея Жука.

В экспозиции представлены около полусотни живописных произведений, созданных в реалистических традициях. Их объединяет одна тема — любовь к малой родине и алтайской природе. Если вы соскучились по лету и свежести зелени — вам однозначно нужно сюда.

Картина на выставке Натальи Черепановой и Сергея Жука
Картина на выставке Натальи Черепановой и Сергея Жука
art-22.ru

В художественном музее открылась выставка уникальной творческой династии Маковских — Владимира, Константина и Александра. Все они — последователи демократического реализма. В музее представлено несколько портретов, на которых художники запечатлели яркие образы современников.

Концерты

14 марта в филармонии выступит знаменитый хореографический ансамбль «Березка» им. Надеждиной. Красный сарафан, зелёная веточка берёзки, взмах бирюзового платочка — именно с этого девичьего хоровода, который сегодня узнаваем по всему миру, началась в 1948 году история ансамбля.

«Цепочка», «Лебёдушка», «Цветы полевые», «Сударушка», «Прялица», «Балагуры», «Ямщики» стали настоящим открытием в сценическом воплощении русского народного танца, новым стилем в современной хореографии того времени и поражают по сей день.

Начало концерта в 17:00, цена билета — 800−1500 рублей.

Экскурсии и лекции

13 и 14 марта в ГМИЛИКА покажут фильм о скифской культуре на Алтае, познакомят с историей становления русской письменности и расскажут о становлении Колыванской шлифовальной фабрики.

Интерактивные экскурсионные программы в музее начинаются каждый выходные в 13:00 и 15:00.

Также в художественном музее пройдут две лекции, посвященные истории моды. Подробнее узнать о них можно здесь.

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