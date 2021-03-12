Куда сходить в Барнауле на выходных 13 и 14 марта

Да-да, мы в курсе, что главное событие этих выходных — это проводы зимы. «Афиша» уже позаботилась и подготовила обзор масленичных событий. Почитать его можно здесь. Но если одних блинов вам мало, то держите несколько культурных событий, которые тоже нельзя пропустить.

Кино

«День курка» — это если бы герой Билла Мюррея из созвучной комедии попал в боевик.

День бывшего агента Роя заканчивается одинаково — его убивают. И все повторяется сначала. Чтобы вырваться из этого замкнутого круга, ему нужно не выкрасть сурка из зоопарка, а успеть за один день спасти свою семью.

Вторжение в личную жизнь бывшей любви — не самая приятная новость. Особенно, если эта бывшая любовь приходит к тебе с того света.

В новом российском хорроре «Бывшая» от продюсеров «Невесты» и «Пиковая дама: черный обряд» главные герои сталкиваются с потусторонними силами в облике бывшей девушки парня и их жизнь превращается в кошмар.

«Супернова» — фильм, получивший две номинации премии BAFTA. Два друга отправляются в путешествие по Великобритании, о котором давно мечтали.

Это приключение имеет для них особый смысл, поскольку один из них стремительно теряет память, а вместе с ней и жажду жизни. Но для преодоления таких трудностей и нужна дружба.

В субботу в 14:10 в кинотеатре «Премьера» пройдет показ экспериментальной анимации о крахе авангарда «Нос, или Заговор не таких».

В его основе — одноименное произведение Гоголя и опера Шостаковича. Этот фильм посвящен пионерам, новаторам в науке и искусстве;, людям, которые опережали свое время и не боялись идти против его течения.

Театр

13 марта есть последняя возможность в этом месяце увидеть ошеломительно красивую постановку «Мария Стюарт» в МТА.

История, заявленная режиссером Максимом Соколовым как опера, рассказывает об историческом столкновении двух королев — Марии Стюарт и Елизаветы Тюдор. Чем оно закончилось — пожалуй, знают все.

Начало в 17:00, цена билета — 200−500 рублей.

В Молодежном театре Алтая представили спектакль «Мария Стюарт» Дмитрий Лямзин

В субботу на сцене театра драмы покажут спектакль по Шукшину «И разыгрались же кони…». Всю постановку обрамляет произведение «Верую», а «внутри» него — известные рассказы алтайского писателя.

«Хочется донести до зрителя то, что волновало этого сложного и во многом противоречивого человека, верно услышать и передать его „послание“ миру», — говорит о постановке режиссер Максим Астафьев.

Начало в 17:30. Цена билета — 150−500 рублей.

Выставка

В галерее Щетининых можно увидеть работы семейной четы алтайских живописцев Натальи Черепановой и Сергея Жука.

В экспозиции представлены около полусотни живописных произведений, созданных в реалистических традициях. Их объединяет одна тема — любовь к малой родине и алтайской природе. Если вы соскучились по лету и свежести зелени — вам однозначно нужно сюда.

Картина на выставке Натальи Черепановой и Сергея Жука art-22.ru

В художественном музее открылась выставка уникальной творческой династии Маковских — Владимира, Константина и Александра. Все они — последователи демократического реализма. В музее представлено несколько портретов, на которых художники запечатлели яркие образы современников.

Концерты

14 марта в филармонии выступит знаменитый хореографический ансамбль «Березка» им. Надеждиной. Красный сарафан, зелёная веточка берёзки, взмах бирюзового платочка — именно с этого девичьего хоровода, который сегодня узнаваем по всему миру, началась в 1948 году история ансамбля.

«Цепочка», «Лебёдушка», «Цветы полевые», «Сударушка», «Прялица», «Балагуры», «Ямщики» стали настоящим открытием в сценическом воплощении русского народного танца, новым стилем в современной хореографии того времени и поражают по сей день.

Начало концерта в 17:00, цена билета — 800−1500 рублей.

Экскурсии и лекции

13 и 14 марта в ГМИЛИКА покажут фильм о скифской культуре на Алтае, познакомят с историей становления русской письменности и расскажут о становлении Колыванской шлифовальной фабрики.

Интерактивные экскурсионные программы в музее начинаются каждый выходные в 13:00 и 15:00.

Также в художественном музее пройдут две лекции, посвященные истории моды. Подробнее узнать о них можно здесь.