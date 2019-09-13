Куда сходить в Барнауле на выходных, 14 и 15 сентября

Если вы заблаговременно выкопали всю картошку на прошлой неделе, то предлагаем культурно провести предстоящие выходные. Они будут максимально насыщенными — с премьерными спектаклями, концертами, киноновинками и фестивалем барбекю. Подробнее — в обзоре altapress.ru.

Продолжение «Вия»

Если вы когда-нибудь мечтали увидеть на одном экране Шварценеггера с Джеки Чаном, то ваше желание исполнилось в новой картине «Тайна печати дракона». Это сиквел фильма «Вий» от режиссера Олега Степченко.

По сюжету английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока. Дорога, полная приключений, приведет его в Китай, где он столкнется с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ваном, Царем всех драконов.

Праздник обжор

15 сентября в парке спорта пройдет масштабный фестиваль барбекю. С 12 до 18 часов жители города смогут посетить его абсолютно бесплатно. Любители огня и мяса смогут поучаствовать в конкурсе «Суперобжора», попробовать стейки и овощи с мангалов, грилей и вертелов, поиграть в настольные игры.

Пушкин , Шукшин , Толстой

В барнаульских театрах на выходных пройдет череда премьер и гастроли старейшего театра России.

14 и 15 сентября по программе «Большие гастроли» спектакль по пьесе Шукшина «Энергичные люди» покажет Тверской драмтеатр. Это история о чете Кузькиных, с которыми произошли непредвиденные события.

В эти же дни на сцене музыкального театра пройдут премьерные показы «Капитанской дочки». Музыку к знаменитой истории о восстании Емельяна Пугачева создал номинант премии «Золотая маска» 2019, композитор Евгений Загот. Либретто и арии написал поэт-песенник и драматург Карен Кавалерян, автор песен для российских и зарубежных певцов и участников «Евровидения».

15 сентября в театре кукол «Сказка» тоже покажут премьеру — «Приключения Буратино» в постановке московского режиссера Валерия Баджи. Зрителей порадует не только любимая история, но и необычная художественная составляющая. Декорации к спектаклю создала художник Ирина Хмарук, которая известна барнаульцам по яркой сказке «Алиса в стране чудес».

15 сентября в «Крепостном театре» покажут пластический спектакль без единого слова. Историю о человеческих ценностях и позволении быть собой, о выборе жизненного пути актеры покажут через язык тела. Начало в 17:00, цена билета — 350 рублей.

Человек играющий

14 сентября ГМИЛИКА отметит свое 30-летие развлекательным семичасовым марафоном. Гостей ждут массовые хороводы и чай из самовара, игры алтайцев, кулинарные мастер-классы, спектакль и концерт для детей, викторины и конкурсы с подарками. Начало в 12:00. Прийти можно в любое время до 19:00 — в любом случае попадете на что-нибудь интересное.

В художественном музее одновременно работают сразу несколько выставок. Всего за 30 рублей вы можете посмотреть необычные натюрморты алтайских художников, картины девочки, родившейся без рук, «иконописные» иллюстрации питерского художника к древнерусской книге «Слово о полку Игореве» и персональную выставку Владимира Проходы.

В «Туриной горе» и краеведческом музее работают две экспозиции, посвященные Барнаулу. Можно узнать много нового о родном городе.

Праздник духовой музыки

Филармония еще не открыла свой концертный сезон, но это не значит, что в городе нельзя услышать классическую музыку. 14 сентября в парке «Центральный» духовой оркестр краевой Росгвардии сыграет зажигательный концерт на открытом воздухе. Ритм музыкальному празднику задаст чечетка от настоящего ирландца. Начало в 12:00.

Если душа хочет погрустить, то обязательно сходите в Hairy Lemon Pub на концерт московской группы «Комсомольск», в которой играют и поют всего две девушки. За год существования они успели побывать на шоу Урганта, выпустить четыре мини-альбома и устроить небольшой тур. Постмодернистские тексты и легкая танцевальная музыка — то, что нужно в воскресный вечер. Начало в 20:00, цена билета 500 рублей.

Кафе смерти

14 сентября состоится второе собрание в Death Cafe. Это социальный проект психолога Анастасии Белокрыловой. Всем желающим в непринужденной обстановке предлагают без стеснений поделиться своими историями, связанными со смертью, и своими страхами о конечности жизни.

Как проходило собрание в первый раз — читайте в статье altapress.ru.

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