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Стало известно, когда выйдет самый ожидаемый отечественный кинокомикс про неподкупного полицейского

Блокбастер «Майор Гром», снятый по отечественным кинокомиксам, выйдет весной 2021 года, пишет «Российская газета». Ожидается, что конкретная дата будет озвучена фестивале Comic-Con Russia 2020.

Фильм "Майор Гром"
Фильм "Майор Гром"
kinopoisk.ru

Фильм «Майор Гром: Чумной доктор» снят кинокомпанией Bubble Studios по одноименному российскому комиксу вселенной Bubble на спонсорские деньги, без участия «Фонда кино».

Главный герой фильма — умный, сильный и неподкупный полицейский Игорь Гром. Он сталкивается с другим «борцом с преступностью» — неким человеком в маске, представляющимся Чумным доктором.

Злодей заявляет, что город «болен чумой беззакония» и собирается его «вылечить», убивая людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе.

Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города.

В фильме зритель увидит много новых лиц. Майора Грома исполнил 31-летний Тихон Жизневский, и это его первая главная роль в кино.

Режиссером выступил Олег Трофим, который снял спортивную мелодраму «Лед» с Александром Петровым и Аглаей Тарасовой.

Судя по реакции пользователей интернета, отечественный кинокомикс на большом экране они ждут с нетерпением — один только трейлер собрал больше 83 тыс. лайков.

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