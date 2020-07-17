Стивен Кинг продал права на экранизацию своей повести за один доллар

В соответствующий сборник входят четыре произведения: «Телефон мистера Хэрригана», «Крыса», «Жизни Чака» и «Пусть истечёт кровью».
Известно, что за экранизацию первых повестей возьмется Netflix и Blumhouse, актер и режиссер Бен Стиллеру и Даррен Аронофски соответственно.
Отметим, что такие продажи позволяют Кингу управлять процессом съемок и вносить свои изменения в будущие экранизации.
Ранее сообщалось, что писатель подписал контракт с сибирской школьницей, продав ей права на экранизацию рассказа «Женщина в палате».