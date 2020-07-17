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Стивен Кинг продал права на экранизацию своей повести за один доллар

Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей по $1 за каждую. Речь идет о сборнике произведений писателя под названием «Если кровоточит», пишет piter.tv.

Доллары.
Доллары.
unsplash.com

В соответствующий сборник входят четыре произведения: «Телефон мистера Хэрригана», «Крыса», «Жизни Чака» и «Пусть истечёт кровью».

Известно, что за экранизацию первых повестей возьмется Netflix и Blumhouse, актер и режиссер Бен Стиллеру и Даррен Аронофски соответственно.

Отметим, что такие продажи позволяют Кингу управлять процессом съемок и вносить свои изменения в будущие экранизации.

Ранее сообщалось, что писатель подписал контракт с сибирской школьницей, продав ей права на экранизацию рассказа «Женщина в палате».

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