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Церемонию вручения кинопремии «Оскар» перенесли на 2021 год

Американская гильдия кинорежиссеров приняла решение перенести очередную церемонию вручения награды «Оскар» на апрель 2021 года. Причиной тому — пандемия коронавируса, которая в США не утихает.

Статуэтка "Оскар".
Статуэтка "Оскар".
СС0

Как сообщает РИА «Новости» сначала церемонию хотели провести в феврале, но сдвинули ее еще на два месяца. Новая официальная дата проведения «Оскара» — 25 апреля.

На конкурсе будут соревноваться картины и их создатели, выпущенные в прокат с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года.

Для зарубежных картин время приема заявок традиционно заканчивается 1 декабря. Имена и названия фильмов-номинантов должны огласить 15 марта.

Напомним, что на последней церемонии «Оскар» в феврале 2020 года полную и безоговорочную победу одержал корейский фильм «Паразиты». Он стал лучшим как среди зарубежных картин, так и в абсолютной номинации.

Фильм «Паразиты» повествует о семье корейцев, которые вынуждены жить в сыром полуподвале, воровать и перебиваться случайными заработками. Но однажды их друг просит подменить его и поработать репетитором в богатой семье. Главный герой, попадая в шикарный особняк, производит положительное впечатление на хозяйку и задумывает трудоустроить в этот же дом сестру.

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