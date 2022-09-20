На оживленном перекрестке в Барнауле отключат светофор

Ограничение будет действовать с 9:00 до 16:00.
На участке ремонтируют электросети, из-за этого организацию дорожного движения пришлось изменить на полдня.
Ранее корреспондент altapress.ru выпала из автобуса на ходу в Барнауле и ударилась о землю.
Светофор отключат 20 сентября на пересечении улиц Малахова и Сухэ-Батора. Об этом сообщили в мэрии Барнаула.
Ограничение будет действовать с 9:00 до 16:00.
На участке ремонтируют электросети, из-за этого организацию дорожного движения пришлось изменить на полдня.
Ранее корреспондент altapress.ru выпала из автобуса на ходу в Барнауле и ударилась о землю.
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