Автоновости

Опубликовано фото салона президентского лимузина проекта "Кортеж"

Вчера, 19:12.
Автоновости

В российских СМИ появились новые подробности внешнего вида и технических характеристик лимузина "Кортеж" — первого отечественного люксового автомобиля постсоветского времени.

Дизайн минивэна для проекта «Кортеж».
Дизайн минивэна для проекта «Кортеж». Фото : 1.fips.ru.

Дебют первенца семейства "Кортеж" — официально оно называется ЕМП ("Единая модульная платформа"), — скорее всего, приурочат к инаугурации президента РФ.

Ожидается, что машины стоимостью 6-7 миллионов рублей поступят в продажу в 2019 году, пишет "Авторевю". Все седаны проекта "Кортеж" будут оснащены мультимедийной системой без сенсорного экрана. По соображениям безопасности производитель автомобиля также отказался от поддержки интерфейсов Apple CarPlay или Android Auto. В отделке интерьера будут использованы натуральное дерево, настоящий металл и кожа Nappa.

Первые президентские машины проекта "Кортеж" сданы в эксплуатацию. По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, в будущем предполагаются продажи новых автомобилей за рубеж, пишет ura.ru.

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