Опубликовано фото салона президентского лимузина проекта "Кортеж"

В российских СМИ появились новые подробности внешнего вида и технических характеристик лимузина "Кортеж" — первого отечественного люксового автомобиля постсоветского времени.
Дебют первенца семейства "Кортеж" — официально оно называется ЕМП ("Единая модульная платформа"), — скорее всего, приурочат к инаугурации президента РФ.
СМИ показали салон лимузина из проекта "Кортеж" - https://t.co/73hi1Fenio pic.twitter.com/Mgl7Re2W7P— Самые свежие новости (@bestwatchnews) 24 января 2018 г.
Ожидается, что машины стоимостью 6-7 миллионов рублей поступят в продажу в 2019 году, пишет "Авторевю". Все седаны проекта "Кортеж" будут оснащены мультимедийной системой без сенсорного экрана. По соображениям безопасности производитель автомобиля также отказался от поддержки интерфейсов Apple CarPlay или Android Auto. В отделке интерьера будут использованы натуральное дерево, настоящий металл и кожа Nappa.
Первые президентские машины проекта "Кортеж" сданы в эксплуатацию. По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, в будущем предполагаются продажи новых автомобилей за рубеж, пишет ura.ru.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.