Светофоры на нескольких улицах временно отключат в Барнауле 19 апреля

19 апреля с 9:30 до 13:30 отключат светофоры на ул. Попова, 242, пересечении ул. Попова и ул. Трактовой, а также на ул. Трактовой, 88.

С 9:00 до 16:00 не будут работать светофоры на пересечениях ул. Попова-Взлетная, Попова-Балтийская, Взлетная-Сиреневая и на ул. Попова, 188.

Кроме того, с 9:00 до 14:00 не будет работать светофор на пересечении пр. Космонавтов и ул. Солнечная Поляна.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на этих участках дорог, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.

Ранее из-за ДТП временно отключили светофор в Барнауле.