7 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

В Алтайском крае возобновили движение по трассе «Змеиногорск — Рубцовск»

Движение по трассе К-03 «Змеиногорск — Рубцовск» возобновили в Алтайском крае, сообщает Алтайавтодор.

Много снега на дорогах Алтая.
Много снега на дорогах Алтая.
altapress.ru

Проезд открыли для всех видов транспорта. Ранее движение возобновили на дороге К-09 в границах Курьинского и Змеиногорского районов (с 64 по 118 км), а также Змеиногорского и Третьяковского районов (с 118 по 143 км).

Движение по-прежнему ограничено для всех видов транспорта на участке дороги К-09 Третьяковский район (с 143 по 169 км).

Напомним, семейную пару спасли из снежного плена на Чуйском тракте. Кроме того, 12 человек попали в снежную бурю и застряли на границе Алтайского края с Казахстаном.

Кстати, мокрый снег продолжит идти в регионе. Какая погода будет под конец новогодних праздников, 8 января, рассказали в краевом ЦГМС.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость