Проезд открыли для всех видов транспорта. Ранее движение возобновили на дороге К-09 в границах Курьинского и Змеиногорского районов (с 64 по 118 км), а также Змеиногорского и Третьяковского районов (с 118 по 143 км).

Движение по-прежнему ограничено для всех видов транспорта на участке дороги К-09 Третьяковский район (с 143 по 169 км).

Напомним, семейную пару спасли из снежного плена на Чуйском тракте. Кроме того, 12 человек попали в снежную бурю и застряли на границе Алтайского края с Казахстаном.

Кстати, мокрый снег продолжит идти в регионе. Какая погода будет под конец новогодних праздников, 8 января, рассказали в краевом ЦГМС.