15 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Информацию о забастовке владельцев пунктов выдачи заказов не подтверждают в Wildberries

Информация о закрытии пунктов выдачи заказов и о забастовках работников маркетплейса не соответствует действительности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Wildberries.

Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru

Пункты самовывоза продолжают работу в стандартном режиме, утверждают в компании.

Пункты выдачи заказов Wildberries в Красноярском крае, Иркутской и Кемеровской 15 марта присоединились к бунту в связи с новым регламентом маркетплейса, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Отдельные пункты в Барнауле не открылись 14 марта. Сотрудники прикрепили к дверям записки с сообщениями, что не будут работать, пока им не выдадут заработную плату.

Теперь к ним присоединились и другие пункты выдачи в Сибири и на Дальнем Востоке.

Между тем в Госдуме отреагировали на забастовки сотрудников Wildberries. Депутат Госдумы Наталия Полуянова заявила, что ситуация со штрафами для сотрудников Wildberries недопустима.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость