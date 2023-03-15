Информацию о забастовке владельцев пунктов выдачи заказов не подтверждают в Wildberries

Информация о закрытии пунктов выдачи заказов и о забастовках работников маркетплейса не соответствует действительности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Wildberries.

Пункты самовывоза продолжают работу в стандартном режиме, утверждают в компании.

Пункты выдачи заказов Wildberries в Красноярском крае, Иркутской и Кемеровской 15 марта присоединились к бунту в связи с новым регламентом маркетплейса, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Отдельные пункты в Барнауле не открылись 14 марта. Сотрудники прикрепили к дверям записки с сообщениями, что не будут работать, пока им не выдадут заработную плату.

Теперь к ним присоединились и другие пункты выдачи в Сибири и на Дальнем Востоке.

Между тем в Госдуме отреагировали на забастовки сотрудников Wildberries. Депутат Госдумы Наталия Полуянова заявила, что ситуация со штрафами для сотрудников Wildberries недопустима.