Вице-премьер Голикова рассказала, когда стартует пенсионная реформа

— Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше, потому что, как вы знаете, пенсионная система многопланова, там есть разные темы: тема обычных пенсий, тема пенсионного возраста, тема досрочных пенсий и так далее.

А ранее первый вице-премьер Антон Силуанов на этом же форуме раскрыл детали будущей пенсионной реформы.

По словам чиновника, возврата к обязательной пенсионной системе не будет. Министр указал на необходимость развития накопительной системы "для обеспечения достойной пенсии".

— Речь идёт о добровольном индивидуальном пенсионном капитале… Такой институт должен быть создан, этот институт должен быть направлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения.

Мы пенсионные накопления замораживали в часть обязательных взносов на пенсионное страхование. Действительно, мы не планируем возвращаться к этому институту, но развивать добровольные пенсионные накопления — это наша задача.