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Вице-премьер Голикова рассказала, когда стартует пенсионная реформа

Сегодня, 19:17.
Работа и обучение

25 мая на Петербургском международном экономическом форуме вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пенсионная реформа в России может стартовать уже в 2019 году, передает RT.

Антон Силуанов и Татьяна Голикова.
Антон Силуанов и Татьяна Голикова. Фото : kremlin.ru.

Татьяна Голикова,
заместитель председателя правительства РФ:

— Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше, потому что, как вы знаете, пенсионная система многопланова, там есть разные темы: тема обычных пенсий, тема пенсионного возраста, тема досрочных пенсий и так далее.

Какой будет пенсионная реформа

А ранее первый вице-премьер Антон Силуанов на этом же форуме раскрыл детали будущей пенсионной реформы.

По словам чиновника, возврата к обязательной пенсионной системе не будет. Министр указал на необходимость развития накопительной системы "для обеспечения достойной пенсии". 

Антон Силуанов,
первый заместитель председателя правительства РФ:

— Речь идёт о добровольном индивидуальном пенсионном капитале… Такой институт должен быть создан, этот институт должен быть направлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения.

Мы пенсионные накопления замораживали в часть обязательных взносов на пенсионное страхование. Действительно, мы не планируем возвращаться к этому институту, но развивать добровольные пенсионные накопления — это наша задача.

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