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Культура

Часы за полмиллиона рублей установили на башне нового здания театра кукол в Барнауле

8 октября на башне строящегося здания театра кукол «Сказка» установили латунные часы. Их стоимость составляет 498 тысяч рублей.

Строительство театра кукол "Сказка"
Строительство театра кукол "Сказка"
Анна Зайкова

Начальная цена контракта составляла около 745 тысяч рублей, но победитель значительно снизил ее. Тендер на изготовление выиграла новосибирская компания «Артель мастерская».

Установленные часы уже показывают время.

На территории видно, что стройка идет полным ходом. Театр кукол обещали достроить к ноябрю 2019 года и провести в нем первый фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Сейчас уже точно известно, что сроки сдачи сдвинутся. Это подтвердила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Причины задержки — морозы зимой 2018 года, когда строители не работали, и ограниченное движение на ул. Пушкина, где ведется стройка. Из-за этого не было возможности подвозить стройматериалы, пояснили в профильном министерстве. Кроме того, во время стройки потребовались дополнительные технические решения.

Здание могут сдать в первой половине 2020 года, добавила министр культуры. Она подчеркнула, что в таком объекте для детей в первую очередь делается упор на качество, поэтому к нему предъявляются особые требования.

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