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Эксперты рассказали, чем опасны покупки в интернете перед Новым Годом

Специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали «Известиям», что перед новогодними праздниками растет число краж с банковских карт. Шопинг в интернете становится опасней, потому что увеличиваются шансы наткнуться на сайт-подделку.

Шопинг. Покупатели.
Шопинг. Покупатели.
СС0

Перед праздниками в интернете устраивают акции и распродажи, число покупок растет.

По данным специалистов, перед новогодними праздниками мошенники в основном создают клоны онлайн-магазинов. Например, подделывают известные интернет-ресурсы, а в адресе сайта меняют похожие друг на друга символы. К примеру, «о» на «0» (ноль).

По словам экспертов, полностью автоматизировать процесс защиты от поддельных сайтов невозможно. Чтобы обезопасить свою банковскую карту, лучше не открывать подозрительные ссылки и приходящие на электронную почту сомнительные письма.

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