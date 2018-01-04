Топ-8 идей. Куда сходить в Барнауле на каникулах

Рок по воле божьей

6 января в Rock Pub выступит фанк-рок группа TORP`ЭDO, которая, как написано в приглашении, будет играть "на гитарах (гуслях, укулелях, домрах, банжах, бомжах, ложках, поварешках), по нотам (памяти, воле божьей, щучьему велению, семейным обстоятельствам), трезвыми (нетрезвыми)". Цена билета: 200 рублей.

Спектакли для детей

Детские новогодние представления идут на всех театральных площадках города по несколько раз в день все каникулы. Сходите с ребенком в театр, филармонию или планетарий.

В Молодежном театре показывают экзотическую "Принцессу волшебного леса", в музкомедии поставили пьесу Метерлинка "Синяя птица", в драме идет "Волшебная кисть Деда Мороза", а в "Сказке" — "Новогоднее путешествие Емели". Кроме того, в Барнауле гастролирует цирк. А 4 января в город приедет Дед Мороз из Великого Устюга с театром ростовых кукол "Смешарики". Полный обзор смотрите здесь.

Настоящий воображариум

На третьем этаже ТРЦ "Галактика" работает выставка 3D-картин "Воображариум". Здесь вы сможете - пережить необычайные эмоции, весело провести время и получить на память фантастические снимки. Чтобы стать частью фантастического мира, нужно лишь захватить с собой фотоаппарат (телефон). Под объективом картины буквально оживают. Цена билета: 150-200 рублей. Фотосъемка бесплатна.

Светящийся зверинец

В Барнаульском зоопарке проходит выставка светящихся фигур. Ежедневно с 17:00 до 19:30 для гостей будут сиять фигурки животных. Стоимость билета: 200 рублей. Кроме того в парке "Лесная сказка" работает каток и аттракционы. В праздничные дни и на каникулах парк работает до 19:30.

Велика страна родная

В ГМИЛИКА проходит выставка кукол. Все они одеты в народные костюмы различных губерний Российской империи XIX – начала ХХ века, в том числе и костюмы переселенцев на Алтай. Некоторые - в натуральную величину. Их сделали в бийской мастерской "Куклы Берегини". Здесь можно посмотреть, как одевались в старину, и сравнить красоту народного костюма в самых разных уголках России. Выставка включает около 40 кукол.

На свежем воздухе

На каникулах в "усиленном режиме" будут работать катки и лыжные базы, куда можно придти со своим инвентарем или взять его напрокат. Лыжное оборудование в этом году стоит 80-200 рублей в час. Прокат коньков варьируется в пределах 150-200 рублей.

Каникулы в Центральном

В Центральном парке Барнаула приготовили развлекательные программы на каждый день каникул. 6 января с 13:00 стартует программа "Контрольная разгрузка". Каждый желающий, отметивший Новый год за богатым едой столом, перед выходом на каток и после катания сможет замерить свой вес, рост, талию и даже щеки. Будут конкурсы с призами.

7 января, также в 13:00, в парке начнутся святочные колядки, гадания и предсказания, а также пройдет народный чемпионат по метанию валенка. А 8 января здесь проведут забег рождественских гусей.

?МЕЛОDRUMS

8 января в Доме актера на Алтае пройдет электро-акустический концерт МЕЛОDRUMS в исполнении артиста театра драмы им. В.М. Шукшина Вячеслава Сысоева. Зрителей ожидают песни авторского сочинения, а также кавер-версии на известных исполнителей как Леонид Федоров, Светлана Сурганова, Сергей Бабкин. Любители поэзии смогут насладится трогательными стихотворениями и отрывками из прозы разных авторов, соединенных с ритмом и мелодией живого инструментального исполнения.