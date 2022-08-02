Байден вновь сдал положительный тест на коронавирус после выздоровления

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, о выздоровлении которого в Белом доме объявили всего несколько дней назад, вновь сдал положительный тест на коронавирус. Соответствующее заявление лечащего врача американского лидера распространила пресс-служба главы государства.

«Президент, начиная неделю, продолжает чувствовать себя хорошо. Сегодня утром вполне ожидаемо результат его антиген-теста на SARS-CoV-2 остался позитивным», — утверждает лечащий врач Байдена.

Напомним, 27 июля пресс-служба Белого дома сообщила, что глава США получил два отрицательных теста, и теперь может прекратить соблюдать самоизоляцию. Однако на всякий случай Байден все-таки будет носить маску в присутствии других людей.

Положительный тест на COVID-19 получен Байденом 21 июля. Днем ранее тестирование дало отрицательный результат. Ранее глава США проходил вакцинацию и ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

Незадолго до этого Джо Байден признался, что болеет раком. Правда позднее в администрации американского президента пояснили журналистам, что глава государства просто оговорился. Как следует из комментария, глава США еще до своего вступления в должность прошел операцию по удалению немеланомной опухоли кожи, и теперь не страдает онкологическим заболеванием.