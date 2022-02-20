Генсек ОДКБ назвал возможным введение «вежливых людей» в Донбасс

Генеральный секретарь ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) Станислав Зась заявил, что в Донбассе допустимо размещение миротворцев, сообщает Znak.com со ссылкой на Reuters .

Зась отметил, что Донбассе можно было бы разместить миротворцев ОДКБ при согласии ООН и Киева.

«Гипотетически это возможно, но для этого нужно согласие от Украины, в конце концов это ее территория, мандат Совбеза ООН, а также необходимо, чтобы это решение было поддержано всеми нашими правительствами», — пояснил он.

Также подчеркнул, что внутриукраинский конфликт может быть урегулирован только дипломатическим путем.

«Я не верю, что ситуация сейчас может вернуться к тому состоянию, когда танки оставались на своих базах, а солдаты находились в казармах. Сейчас следует осознать необходимость сесть за стол переговоров и прийти к соглашению. Такова новая реальность», — указал Зась.

Напомним, в пятницу, 18 февраля, в ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию и массовую эвакуацию женщин, детей и пожилых на территорию России.