Российскую чиновницу уволили за селфи в ванне из нефти

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне, сообщила gazeta.ru.

Женщина отдыхала в санатории в Азербайджане и сделала снимок во время принятия ванны из лечебной нафталановой нефти. На вид она напоминает шоколад. Светлана Опеньшева сделала подпись к снимку «Много шоколада не бывает».

Губернатор инициировал служебную проверку в отношении своей подчиненной после этого случая.

Сергей Морозов,

губернатор Ульяновской области:

— Любое нескромное отношение будет пресекаться. Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно.

СМИ уже подсчитали примерную стоимость отдыха Опенышевой в Азербайджане, а также сообщили сведения о ее доходах. Женщина отдыхала в пятизвездочном отеле Garabag Resort & Spa в азербайджанской провинции Нафталан. Недельное проживание в отеле этой осенью стоит около 40,5 тыс. рублей. В стоимость входит трехразовое питание, медицинские обследования и те самые нафталановые ванны.

Чиновница отдыхала вдвоем с мужем. Билеты обошлись супругам в 17 тыс. рублей. Информацией о стоимости перелетов поделилась в соцсетях сама Опенышева, написав, что прямой рейс туда-обратно из Казани обошелся ей в 8,5 тыс. рублей.

По данным декларации о доходах на сайте регионального правительства на 2018 год, в месяц Опенышева получает около 175 тыс. рублей. За прошлый год она заработала более 2,135 млн рублей.

Кроме того, во владении чиновницы находится земельный участок, площадью 18,6 кв. метров, квартира (90,1 кв. метров) и гараж (18,6 кв. метров). Совместно с несовершеннолетним ребенком она владеет земельным участком (850 кв метров) и домом (232,9 кв. метров). Также у нее есть автомобиль Toyota RAV4 2012 года выпуска. Все имущество чиновницы, согласно декларации, находится в России.