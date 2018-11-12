Россию обвинили в сбоях системы GPS на учениях NATO

Во время учений NATO, проходивших накануне на севере Европы, были зафиксированы серьезные нарушения в работе навигационной системы GPS. Глава финского правительства Юха Сипиля обвинил в произошедшем Россию, пишет Lenta.ru.

Премьер-министр Финляндии заявил, что работа системы была нарушена специально и сказал, что подозревает наших военных во вмешательстве в GPS:

Эту систему довольно легко вывести из строя, вполне возможно, что за этим стоит Россия. Это послание всем странам, участвующим в военных учениях.

По данным финской телекомпании Yle, масштабные сбои в работе навигационной системы в Финляндии зафиксировали 9 ноября. Ранее о таких же нарушениях в работе GPS сообщила Норвегия. Обе страны считают Россию причастной к неполадкам и планируют провести расследование инцидента.

Глава финского правительства Юха Сипиля считает, что у России есть все средства для подобных действий. По мнению политика, участие Финляндии в военных учениях NATO вызывало у Москвы раздражение. Он добавил, что нарушения в работе GPS повышают риск авиационных происшествий и призвал страну лучше подготовиться к таким инцидентам.

Что за учения NATO прошли на севере Европы

Стратегические учения NATO «Единый трезубец-2018» прошли с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. В них приняли участие около 50 тысяч военных, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники из 31 страны — государств, входящих в альянс, и их партнеров Швеции и Финляндии. Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.