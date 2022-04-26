26 апреля
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Политика

Запрет, запрет, запрет. Как по миру «ударили» санкции, и за какую песню Киркорову закрыли въезд в Эстонию

Из-за спецоперации в Россию не могут въехать не только машины, но и люди. Чем для страны и всего мира обернулись санкции, и кто из знаменитостей от этого «пострадал» — в материале altapress.ru.

Санкции. Запреты.
Санкции. Запреты.
Pixabay.com
1
Кто попал под новые санкции США?

Несколько дней назад США опубликовал новый пакет санкций против России.

В списке оказались порядка 30 физических лиц, в том числе связанных с банком «Открытие». В частности, ограничения коснулись его председателя Михаила Задорнова.

Михаил Задорнов, председатель правления банка «Открытие».
Михаил Задорнов, председатель правления банка «Открытие».
Фото Анны Зайковой.

Кроме того, под санкции попали зампред Банка России Ксения Юдаева, 26-летний спортсмен Кирилл Малофеев, холдинг «Царьград», а также компании «Русские цифровые решения», «Сибирские минералы» и Транскапиталбанк.

2
Когда и почему санкции против России могут отменить?

Замглавы Минфина США Уолли Адейемо объявил: антироссийские санкции могут отменить, если Москва изменит политику (из-за которой ввели ограничения).

«Мы всегда хотим рассчитывать, что принятые санкции могут в какой-то момент быть отменены, если поведение изменится», — заверил чиновник.

3
Сколько машин недавно застряли в Бельгии из-за санкций?

В Бельгии застряли 8 тыс. люксовых авто, предназначенных для России. Об этом стало известно несколько дней назад.

Машины — Lexus, Cadillac и Mercedes — прибыли в город Зебрюгге из Азии. В результате, они попали под санкции на роскошь.

Mercedes.
Mercedes.
СС0

«Также застрял целый ряд других товаров, подпадающих под различные санкции. Машины, скорее всего, не будут перевозить в течение длительного времени, поскольку они, вероятно, будут проданы на другие рынки», — подчеркнул директор автомобильного терминала порта Марк Адриансенс.

4
На фоне политики: в ЕС уничтожают памятники советским солдатам. Что об этом говорят в мире?

«Кампания» по сносу и осквернению памятников советским солдатам — проявление глупости, заявил РИА Новости американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон.

«Разрушать памятники, отражающие прошлую дружбу, — глупо. Запрещать спортсменам участвовать в соревнованиях на том основании, что они русские, даже если у них нет политической ангажированности, — глупо. Каждого человека необходимо оценивать по его или ее собственным делам», — сказал он.

5
Куда и почему запретили въезжать Киркорову?

РИА Новости передает, что певцу Филиппу Киркорову запретили въезжать в Эстонию. Ограничение продлится 5 лет (как и для Полины Гагариной).

Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров.
ribalych.ru

Обжаловать решение звезда не будет.

«Нет. Я никогда не пою назло, я всегда пою на бис. Захотят вернуть — приеду. Сам напрашиваться не буду. Потеряли они», — цитирует Киркорова ТАСС.

Он отметил, что в мае у него был запланирован концерт в Таллине, которому препятствовали власти прибалтийской страны. «Они не имели права никак снять эти концерты (в Риге и Таллине. — Прим. ред.)

Адвокат знаменитости Александр Добровинский прокомментировал «Пятому каналу»: «Киркорову <…> понятно — у него в этом году юбилей — 55 лет, и он на юбилейном концерте будет исполнять песню «Zайка моя». А это уже криминал. Приблизительно так рассуждают эстонские власти, принимая решение на въезд звезд российской эстрады».

6
Отечественные санкции: кому из украинских звезд закрыли въезд в Россию?

Ранее был опубликован список звезд из Украины, которым на 50 лет запретили въезд в Россию.

В него вошли:

  • Видеоблогер Антон Птушкин;
  • Журналист Дмитрий Комаров («Мир наизнанку»);
  • Телеведущие Николай Серга и Андрей Бедняков («Орел и решка»);
  • Алексей Потапенко и Анастасия Каменских (Потап и Настя);
  • Светлана Лобода;
  • Дмитрий Монатик;
  • Святослав Вакарчук («Океан Ельзи»);
  • Андрей Данилко (Верка Сердючка);
  • Иван Дорн;
  • Евгений Мильковский («Нервы»);
  • Юрий Каплан («Валентин Стрыкало»);
  • Алина Паш;
  • Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний («Время и стекло»);
&quot;Время и Стекло&quot;.
«Время и Стекло».
wikipedia.org/
  • Актриса Мила Савацкая;
  • Детский врач и телеведущий Евгений Комаровский.
7
Санкции или нет: почему Европа запретит тысячи вредных химикатов?

В Европе запретят примерно 12 тыс. химикатов, вредных для здоровья. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на сайт Европейской комиссии. Информации, связано ли это с санкциями, нет.

Под ограничения попадут вещества, которые вызывают гормональные нарушения, репродуктивные расстройства, ожирение и диабет. Отмечается, что такой план в Европейском экологическом бюро назвали «крупнейшим в истории».

Так, ввозить перестанут:

  • Антипирены;
  • Бисфенолы;
  • ПВХ-пластики;
  • ПФАС — химикаты, которые есть в подгузниках и на детских площадках.
8
Что будет, когда Европа откажется от химикатов?

Как сообщили в торговой группе Cefic, избавление от токсичных элементов отразится на более чем четверти мировой химической отрасли. Ее прибыль составляет 500 млрд евро.

Противогаз.
Противогаз.
CC0
9
Как помогут россиянам, которые потеряли работу из-за санкций?

Россиян, которые теряют работу из-за санкций, будут приглашать на стройку. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Политик считает, что «страшный дефицит» строителей возник из-за пандемии — «порядка миллиона человек».

Стройка. Строительство в Барнауле.
Стройка. Строительство в Барнауле.
Анна Зайкова.

Сейчас небольшой процент иностранных рабочих уезжают из-за роста курса доллара. А в других отраслях освобождаются рабочие руки из-за санкций: «Поэтому мы будем их активно привлекать».

10
Каким странам грозит голод без российского зерна?

Доцент программы «Международная экономическая безопасность» РУДН Хаджимурад Белхароев рассказал, что санкции сократить экспорт зерна из России.

«Из-за введенных санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50 процентов зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объемах под вопросом», — объяснил экономист.

Пшеница. Хлеб.
Пшеница. Хлеб.
CC0

Из-за этого могут пострадать страны Северной и Тропической Африки, Ближнего Востока, части ЕС и СНГ, считает он.

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