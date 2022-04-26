Запрет, запрет, запрет. Как по миру «ударили» санкции, и за какую песню Киркорову закрыли въезд в Эстонию

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Куда и почему запретили въезжать Киркорову?

РИА Новости передает, что певцу Филиппу Киркорову запретили въезжать в Эстонию. Ограничение продлится 5 лет (как и для Полины Гагариной).

Филипп Киркоров. ribalych.ru

Обжаловать решение звезда не будет.

«Нет. Я никогда не пою назло, я всегда пою на бис. Захотят вернуть — приеду. Сам напрашиваться не буду. Потеряли они», — цитирует Киркорова ТАСС.

Он отметил, что в мае у него был запланирован концерт в Таллине, которому препятствовали власти прибалтийской страны. «Они не имели права никак снять эти концерты (в Риге и Таллине. — Прим. ред.)

Адвокат знаменитости Александр Добровинский прокомментировал «Пятому каналу»: «Киркорову <…> понятно — у него в этом году юбилей — 55 лет, и он на юбилейном концерте будет исполнять песню «Zайка моя». А это уже криминал. Приблизительно так рассуждают эстонские власти, принимая решение на въезд звезд российской эстрады».