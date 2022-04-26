Запрет, запрет, запрет. Как по миру «ударили» санкции, и за какую песню Киркорову закрыли въезд в Эстонию

Несколько дней назад США опубликовал новый пакет санкций против России.
В списке оказались порядка 30 физических лиц, в том числе связанных с банком «Открытие». В частности, ограничения коснулись его председателя Михаила Задорнова.
Кроме того, под санкции попали зампред Банка России Ксения Юдаева, 26-летний спортсмен Кирилл Малофеев, холдинг «Царьград», а также компании «Русские цифровые решения», «Сибирские минералы» и Транскапиталбанк.
Замглавы Минфина США Уолли Адейемо объявил: антироссийские санкции могут отменить, если Москва изменит политику (из-за которой ввели ограничения).
«Мы всегда хотим рассчитывать, что принятые санкции могут в какой-то момент быть отменены, если поведение изменится», — заверил чиновник.
В Бельгии застряли 8 тыс. люксовых авто, предназначенных для России. Об этом стало известно несколько дней назад.
Машины — Lexus, Cadillac и Mercedes — прибыли в город Зебрюгге из Азии. В результате, они попали под санкции на роскошь.
«Также застрял целый ряд других товаров, подпадающих под различные санкции. Машины, скорее всего, не будут перевозить в течение длительного времени, поскольку они, вероятно, будут проданы на другие рынки», — подчеркнул директор автомобильного терминала порта Марк Адриансенс.
«Кампания» по сносу и осквернению памятников советским солдатам — проявление глупости, заявил РИА Новости американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон.
«Разрушать памятники, отражающие прошлую дружбу, — глупо. Запрещать спортсменам участвовать в соревнованиях на том основании, что они русские, даже если у них нет политической ангажированности, — глупо. Каждого человека необходимо оценивать по его или ее собственным делам», — сказал он.
РИА Новости передает, что певцу Филиппу Киркорову запретили въезжать в Эстонию. Ограничение продлится 5 лет (как и для Полины Гагариной).
Обжаловать решение звезда не будет.
«Нет. Я никогда не пою назло, я всегда пою на бис. Захотят вернуть — приеду. Сам напрашиваться не буду. Потеряли они», — цитирует Киркорова ТАСС.
Он отметил, что в мае у него был запланирован концерт в Таллине, которому препятствовали власти прибалтийской страны. «Они не имели права никак снять эти концерты (в Риге и Таллине. — Прим. ред.)
Адвокат знаменитости Александр Добровинский прокомментировал «Пятому каналу»: «Киркорову <…> понятно — у него в этом году юбилей — 55 лет, и он на юбилейном концерте будет исполнять песню «Zайка моя». А это уже криминал. Приблизительно так рассуждают эстонские власти, принимая решение на въезд звезд российской эстрады».
Ранее был опубликован список звезд из Украины, которым на 50 лет запретили въезд в Россию.
В него вошли:
- Видеоблогер Антон Птушкин;
- Журналист Дмитрий Комаров («Мир наизнанку»);
- Телеведущие Николай Серга и Андрей Бедняков («Орел и решка»);
- Алексей Потапенко и Анастасия Каменских (Потап и Настя);
- Светлана Лобода;
- Дмитрий Монатик;
- Святослав Вакарчук («Океан Ельзи»);
- Андрей Данилко (Верка Сердючка);
- Иван Дорн;
- Евгений Мильковский («Нервы»);
- Юрий Каплан («Валентин Стрыкало»);
- Алина Паш;
- Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний («Время и стекло»);
- Актриса Мила Савацкая;
- Детский врач и телеведущий Евгений Комаровский.
В Европе запретят примерно 12 тыс. химикатов, вредных для здоровья. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на сайт Европейской комиссии. Информации, связано ли это с санкциями, нет.
Под ограничения попадут вещества, которые вызывают гормональные нарушения, репродуктивные расстройства, ожирение и диабет. Отмечается, что такой план в Европейском экологическом бюро назвали «крупнейшим в истории».
Так, ввозить перестанут:
- Антипирены;
- Бисфенолы;
- ПВХ-пластики;
- ПФАС — химикаты, которые есть в подгузниках и на детских площадках.
Как сообщили в торговой группе Cefic, избавление от токсичных элементов отразится на более чем четверти мировой химической отрасли. Ее прибыль составляет 500 млрд евро.
Россиян, которые теряют работу из-за санкций, будут приглашать на стройку. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Политик считает, что «страшный дефицит» строителей возник из-за пандемии — «порядка миллиона человек».
Сейчас небольшой процент иностранных рабочих уезжают из-за роста курса доллара. А в других отраслях освобождаются рабочие руки из-за санкций: «Поэтому мы будем их активно привлекать».
Доцент программы «Международная экономическая безопасность» РУДН Хаджимурад Белхароев рассказал, что санкции сократить экспорт зерна из России.
«Из-за введенных санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50 процентов зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объемах под вопросом», — объяснил экономист.
Из-за этого могут пострадать страны Северной и Тропической Африки, Ближнего Востока, части ЕС и СНГ, считает он.