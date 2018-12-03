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Купи безалкогольное пиво от «Форштадтской пивоварни» и выиграй автомобиль, бытовую технику и iPhone8

«Форштадтская пивоварня» продолжает акцию «Барнаульский ураган подарков».

Розыгрыш.
Розыгрыш.
Источник: архив компании «Форштадтская пивоварня»

Стать ее участником легко: необходимо приобрести три литра безалкогольных напитков и получить специальный купон. Срок проведения акции с 08.09.2018 по 23.02.2019.

Уже 8 декабря в 14.00 в баре CHE GUEVARA (пр. Красноармейский, 47а) пройдет третий промежуточный розыгрыш призов. Здесь будут разыграны телевизоры, бытовая техника, сертификаты на проживание в Парк-отеле «Ая», наборы фирменной атрибутики от «Форштадтской пивоварни». Главным призом станет iPhone8.

В октябре и ноябре компания уже провела два промежуточных розыгрыша, которые посетили более 300 человек.

Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количествах призов, сроках, месте и порядке их получения узнавайте на сайте розыгрышавтомобиля.рф и в магазинах-барах СИВЕЕRЯК Altay!

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