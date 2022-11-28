28 ноября
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Потребитель

Праздник к нам приходит. Сделай красивое новогоднее фото и выиграй вкусные призы

Помните, как раньше? Только начинается реклама Coca Сola с красными грузовиками по телевизору, значит скоро Новый год. Санты с бутылочкой заморского напитка больше нет, но ведь предпраздничное настроение осталось. Итак, предлагаем поднять его по полной программе. Конкурс от Барнаульского пивоваренного завода нам в этом поможет. Начинаем.

Безалкогольный напитки.
Безалкогольный напитки.
Фото Дарья Беркутова.

Что можно выиграть

В общем-то, ничего сложного. В торговых сетях АШАН, «Мария-Ра» и других магазинах покупайте безалкогольный напиток из линейки «GOOD STRIPES» — «Кола» или «Кола zero». Включайте фантазию и фотографируйте продукцию в новогоднем интерьере. А затем высылайте получившиеся фото нам в редакцию на почту obuav@altapress.ru.

Не забудьте указать свой номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться и вручить призы. А они серьезные.

Авторы наиболее оригинальных и веселых фотографий в преддверии Нового года получат: за первое место — по три упаковки «Колы» и «Колы zero» от Барнаульского пивоваренного завода. За второе место — по две упаковки и за третье — по одной.

Сразу скажем, что победителей будет много. Так что — дерзайте.

Безалкогольный напиток из линейки «Кола zero”.
Безалкогольный напиток из линейки «Кола zero».
Фото Анна Зайкова.
Безалкогольные напитки.
Безалкогольные напитки.
Фото Анна Зайкова.
Безалкогольный напиток из линейки «Кола zero».
Безалкогольный напиток из линейки «Кола zero».
Фото: Анна Зайкова

Когда принимаются заявки

Стартуем ровно за месяц до главного праздника — ждем ваши фотографии с 1 по 13 декабря. Итоги мы подведем совместно с ОАО БПЗ с 14 по 18 декабря.

Выдавать новогодние «гостинцы» будем с 19 по 28 декабря в ИД Алтапресс (ул. Короленко, 107). Результаты, как и положено, опубликуем на сайте altapress.ru.

Организатор — ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»

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