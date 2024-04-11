Все для дома и холодильника. На «Сельхозрынке» выстраиваются очереди за доступными и свежими продуктами

«Сельхозрынок» работает в Барнауле уже 15 лет. За эти годы он успел зарекомендовать себя как место, где можно купить качественные продукты и непродовольственные товары по доступным ценам. Мы отправились на рынок, чтобы узнать, почему горожане выбирают это место для покупок.

И в кастрюлю, и на мангал

На рынке все, как в супермаркете: отделы с молочной продукцией, крупами, овощами и фруктами и другим. Только здесь мы встречаем индивидуальный подход: продавцы то и дело зовут «попробовать новиночку» или продукты местного фермера.

В центре большого зала — мясные отделы. Продавцы за прилавками говорят: скоро покупатели начнут брать продукты на открытие дачного сезона.

«Сельхозрынок» предлагает своим посетителям большой выбор свежей и качественной продукции. Фото: Анна Зайкова. «Сельхозрынок» предлагает своим посетителям большой выбор свежей и качественной продукции. Фото: Анна Зайкова. «Сельхозрынок» предлагает своим посетителям большой выбор свежей и качественной продукции. Фото: Анна Зайкова.

Для шашлыка очень хорошо подходит свиная шея, — отмечает продавец Светлана. — Но некоторые покупатели берут у нас для этого и лопаточку, и окорок.

Кроме охлажденного мяса в холодильниках лежат полуфабрикаты и готовые продукты: буженина, корейка, и колбасы.

У компании «Союз» своя коптильня с натуральными опилками, не используем жидкий дым, — продолжает Светлана. — У нас закупаются и молодые, и пенсионеры: цены доступны.

Берем у одного и того же продавца мясо с каждой пенсии, — подтверждает уходящая с покупками пожилая пара.

В соседнем отделе продают мангалы, грили и приправы для мяса. На других прилавках — соусы, сыры, свежие овощи, зелень и фрукты, которые можно подать на стол.

«Сельхозрынок» предлагает качественные мангалы, грили и приправы для мяса. Фото: Анна Зайкова. «Сельхозрынок» предлагает качественные мангалы, грили и приправы для мяса. Фото: Анна Зайкова. «Сельхозрынок» предлагает качественные мангалы, грили и приправы для мяса. Фото: Анна Зайкова.

Масло, сахар, яйца, мясо, выпечка, крупы и другие основные продукты у нас — от производителей со всего Алтайского края, — отмечает директор ООО «Сельхозрынок» Ирина Грузинская. — Во многих отделах поставки происходят ежедневно. Что касается непродовольственных товаров, с нами работают большие сети «Пакетон» и «Агроном».

Курица или рыба?

Перед киоском, где продают отборные яйца по 100 рублей, выстраиваются люди. То, что фотокорреспондент запечатлел на снимках, — еще не очередь, говорят нам сами покупатели.

Перед Новым годом, например, очередь от зала до дверей шла, — говорит Галина, собирая яйца с лотка в ведро. — Я сама много лет прихожу на этот рынок, живу недалеко. В другом киоске молочку беру: творог, сметану, сливочное масло себе и детям. Вкусовые качества совсем другие, мне нравится.

Свежая продукция от птицефабрик Алтайского края всегда есть на прилавках «Сельхозрынка». Фото: Анна Зайкова. Свежая продукция от птицефабрик Алтайского края всегда есть на прилавках «Сельхозрынка». Фото: Анна Зайкова. Свежая продукция от птицефабрик Алтайского края всегда есть на прилавках «Сельхозрынка». Фото: Анна Зайкова. Свежая продукция от птицефабрик Алтайского края всегда есть на прилавках «Сельхозрынка». Фото: Анна Зайкова.

В нескольких шагах — рыбный отдел. Во льдах блестят семга, горбуша, треска, а также другие морские обитатели.

Можно выбрать любую рыбу. Мы почистим, порежем. Вам останется только приготовить. — говорит продавец.

Еще в холодильник выставили морские коктейли, морскую капусту и салаты: от корейской морковки и фунчозы до папоротников с опятами.

Широкий выбор рыбы и морских деликатесов порадует взыскательных покупателей «Сельхозрынка». Фото: Анна Зайкова. Широкий выбор рыбы и морских деликатесов порадует взыскательных покупателей «Сельхозрынка». Фото: Анна Зайкова. Широкий выбор рыбы и морских деликатесов порадует взыскательных покупателей «Сельхозрынка». Фото: Анна Зайкова. На «Сельхозрынке» можно купить разнообразные продукты. Фото: Анна Зайкова.

Для отдыха и работы

На первом этаже продают и непродовольственные товары. Например, магазин с одеждой для туризма, рыбалки и охоты, а также спецформами для разных профессий.

Любителям туризма, рыбалки и охоты на «Сельхозрынке» предлагается большой выбор необходимой амуниции и полезных товаров. Фото: Анна Зайкова. Любителям туризма, рыбалки и охоты на «Сельхозрынке» предлагается большой выбор необходимой амуниции и полезных товаров. Фото: Анна Зайкова. Любителям туризма, рыбалки и охоты на «Сельхозрынке» предлагается большой выбор необходимой амуниции и полезных товаров. Фото: Анна Зайкова. Любителям туризма, рыбалки и охоты на «Сельхозрынке» предлагается большой выбор необходимой амуниции и полезных товаров. Фото: Анна Зайкова. Любителям туризма, рыбалки и охоты на «Сельхозрынке» предлагается большой выбор необходимой амуниции и полезных товаров. Фото: Анна Зайкова.

В чем-то рынок остается «рынком». У лестницы расположились небольшие отдельчики с одеждой первой необходимости: нижним бельем, колготками, ночными сорочками. А вот на втором этаже находятся магазины с комплектами на выход.

Отделы с одеждой первой необходимости ждут своих покупателей на «Сельхозрынке». Фото: Анна Зайкова. Отделы с одеждой первой необходимости ждут своих покупателей на «Сельхозрынке». Фото: Анна Зайкова. Отделы с одеждой первой необходимости ждут своих покупателей на «Сельхозрынке». Фото: Анна Зайкова.

Собрать интерьер

Практически весь второй этаж занял мебельный отдел. Его большая часть относится к дискаунтеру. Он предлагает мягкую и корпусную мебель.

Например, простой кухонный гарнитур для миниатюрной кухни здесь стоит от 20 тыс. рублей. А цена ярких диванов стартует от 14-15 тыс. рублей.

Мебель по бюджетной цене порадует покупателей «Сельхозрынка». Фото: Анна Зайкова. Мебель по бюджетной цене порадует покупателей «Сельхозрынка». Фото: Анна Зайкова. Мебель по бюджетной цене порадует покупателей «Сельхозрынка». Фото: Анна Зайкова. Мебель по бюджетной цене порадует покупателей «Сельхозрынка». Фото: Анна Зайкова. Мебель по бюджетной цене порадует покупателей «Сельхозрынка». Фото: Анна Зайкова. Мебель по бюджетной цене порадует покупателей «Сельхозрынка». Фото: Анна Зайкова. Мебель по бюджетной цене порадует покупателей «Сельхозрынка». Фото: Анна Зайкова. Мебель по бюджетной цене порадует покупателей «Сельхозрынка». Фото: Анна Зайкова. Мебель по бюджетной цене порадует покупателей «Сельхозрынка». Фото: Анна Зайкова.

Убедиться в доступности и качестве товаров «Сельхозрынка» можно лично, отправившись на ул. Северо-Западную, 6. Рядом со зданием есть трамвайная и автобусная остановки. ул. Северо-Западная, 6 тел.: 8 (3852) 226-714

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