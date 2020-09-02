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Активность силовиков. Алтайский депутат составил «уголовный» рейтинг за август

Третий месяц подряд депутат АКЗС от «Единой России» Иван Мордовин публикует у себя в Telegram ТОП-5 событий, связанных с уголовными делами, задержаниями и прочей активностью силовых структур Алтайского края в отношении представителей власти. Началось все с того, что в начале 2020 года в регионе начали задерживать по чиновнику в месяц.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

За август пятерка событий в версии Мордовина выглядит так:

18 августа. Возбуждено уголовное дело в отношении врио начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Барнаулу Романа Лазарева. По версии следствия, 16 августа полицейский через посредника получил 250 тысяч рублей от одного из местных предпринимателей. Деньги предназначалась за непривлечение бизнесмена к уголовной ответственности и возврате изъятого у него имущества.

19 августа. Суд изменил приговор бывшему директору барнаульского МУП «Горзеленхоз» Сергею Гончарову, который обвиняется во взяточничестве. В дополнение к штрафу у него конфисковали Toyota Land Cruiser 120.

В Барнауле задержали руководителя &quot;Горзеленхоза&quot;.
В Барнауле задержали руководителя «Горзеленхоза».
Скрин с видео.

20 августа. В суд передали уголовное дело бывшего директора «Барнаулкапстрой» Александра Канакова. По версии следствия, замглавы администрации Барнаула по градостроительству Сергей Демин и генеральный директор «Барнаулкапстроя» Александр Канаков получили от директора компании «СК Стройпанорама» часть взятки в размере 3,6 млн рублей из числа ранее оговоренной суммы — 15 млн рублей.

26 августа. Силовики задержали военнослужащего 35-й дивизии РВСН старшего лейтенанта Сергея Сидорчука. По версии ФСБ, он передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины составляющие государственную тайну сведения.

27 августа. Крутихинский районный суд оставил в силе решение по делу главы Октябрьского района Вячеслава Новикова. Чиновник пытался оспорить постановление об административном аресте на 10 суток за вождение без прав.

Иван Мордовин.
Иван Мордовин.
Архив партии «Единая Россия»

Ранее глава алтайского Следкома Андрей Хвостов дал altapress.ru большое интервью. Но никаких рейтингов он, конечно же, не составляет.

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