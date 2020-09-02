Активность силовиков. Алтайский депутат составил «уголовный» рейтинг за август

Третий месяц подряд депутат АКЗС от «Единой России» Иван Мордовин публикует у себя в Telegram ТОП-5 событий, связанных с уголовными делами, задержаниями и прочей активностью силовых структур Алтайского края в отношении представителей власти. Началось все с того, что в начале 2020 года в регионе начали задерживать по чиновнику в месяц .

За август пятерка событий в версии Мордовина выглядит так:

18 августа. Возбуждено уголовное дело в отношении врио начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Барнаулу Романа Лазарева. По версии следствия, 16 августа полицейский через посредника получил 250 тысяч рублей от одного из местных предпринимателей. Деньги предназначалась за непривлечение бизнесмена к уголовной ответственности и возврате изъятого у него имущества.

19 августа. Суд изменил приговор бывшему директору барнаульского МУП «Горзеленхоз» Сергею Гончарову, который обвиняется во взяточничестве. В дополнение к штрафу у него конфисковали Toyota Land Cruiser 120.

В Барнауле задержали руководителя «Горзеленхоза». Скрин с видео.

20 августа. В суд передали уголовное дело бывшего директора «Барнаулкапстрой» Александра Канакова. По версии следствия, замглавы администрации Барнаула по градостроительству Сергей Демин и генеральный директор «Барнаулкапстроя» Александр Канаков получили от директора компании «СК Стройпанорама» часть взятки в размере 3,6 млн рублей из числа ранее оговоренной суммы — 15 млн рублей.

26 августа. Силовики задержали военнослужащего 35-й дивизии РВСН старшего лейтенанта Сергея Сидорчука. По версии ФСБ, он передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины составляющие государственную тайну сведения.

27 августа. Крутихинский районный суд оставил в силе решение по делу главы Октябрьского района Вячеслава Новикова. Чиновник пытался оспорить постановление об административном аресте на 10 суток за вождение без прав.

Иван Мордовин. Архив партии «Единая Россия»

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