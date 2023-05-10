10 мая
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Происшествия

Дом в Барнауле остался без фасада после обрушения

Как сообщают очевидцы, фасад обвалился у трехэтажного аварийного дома на ул. Смирнова, 83, передает "Инцидент Барнаул".

Обрушение фасада на Смирнова, 83.
Обрушение фасада на Смирнова, 83.
"Инцидент Барнаул"

Ответственные лица после инцидента просто подмели тротуар, сделав вид, что все нормально.

Дом находится прямо напротив сквера Химиков, в довольно проходимом месте города.

Здание ввели в эксплуатацию в 1956 году, а аварийным признали год назад - в 2022.

В последнее время разваливающиеся фасады становятся неприятной тенденцией для Барнаула.

Например, в конце апреля жильцов дома в центре города возмутил ремонт фасада, а точнее его отсутствие. Дыры в здании просто покрыли краской.

Незадолго до этого фасад другого жилого дома обвалился прямо над входом в продуктовый магазин.

А перед этим в течение двух недель сразу у двух домов-соседей по пр. Ленина обвалилась кирпичная кладка.

Оба построили с разницей в год, но один дом признали аварийным еще в 2022 году и оперативно расселили, а затем и снесли после обрушения.

А второе здание аварийным не признали. Вместо этого жильцам пообещали пересобрать обрушившееся место фасада.

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