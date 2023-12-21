Мужчины отправились к сибирской отшельнице Агафье Лыковой и провалились под лед

В Хакасии при попытке попасть к отшельнице Агафье Лыковой двое мужчин провалились под лед.

Это был духовный отец отшельницы, иерей Игорь Мыльников и экс-глава Таштагольского района Кемеровской области Владимир Макута, пишет krsk.kp.ru.

Полет и река

Весь путь к Агафье участники экспедиции преодолели на вертолете. Оставалось перейти горную реку. Пострадавшим вовремя помогли, и вскоре они грелись на заимке. Члены экспедиции привезли сено для скотины и новую козочку. А также разбросали снег.

Непростой год

Для отшельницы год выдался не самым простым. Весной паводок смыл один из домиков на ее участке. Потом по заимке прошелся жестокий ветровал. Завалило тропинку к реке, по которой 79-летняя бабушка носит воду. Летом зачастили медведи.

Агафья Лыкова уже 35 лет живет одна в тайге. Покинуть тайгу, переехать в деревню для нее невозможно. Агафья — человек природы. Здесь родилась, здесь вся ее жизнь, здесь хочет и упокоиться.

Между тем Новый год, как все старообрядцы, Агафья Лыкова не отмечает, указывает 19rusinfo.ru.

Ранее на заимку сибирской отшельницы Агафьи Лыковой упал фрагмент ракетоносителя. Через горно-таежный участок "Заимка Лыковых" проходит траектория падений ступеней ракет, запускаемых с космодрома "Байконур". Отшельницу заранее предупредили о запуске и предложили эвакуироваться.

После запуска ракетоносителя, прошел облет территории, где могли упасть ступени. И нашли фрагмент ракетоносителя, отделившийся в результате предыдущих запусков.

Сейчас специалисты приступили к его демонтажу и вывозу с территории.

Между тем Агафья попросила миллиардера Олега Дерипаску построить новую избу в тайге, поскольку на старой крыша прохудилась.

Российский промышленник сразу откликнулся на зов и вскоре объявили о начале строительства.

Об отшельнице

Агафья Лыкова — единственная, оставшаяся в живых, представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах.

Семейство Лыковых поселилось в глухой сибирской тайге в 1937 году. Когда их обнаружили, семья состояла из пяти человек — глава Карп Иосифович, два его сына и две дочери, в том числе Агафья.

Долгие годы они жили в тайге, стараясь уберечься от влияния внешней среды. В 1981 году один за другим умерли трое из детей. В 1988 году ушел из жизни отец.

Агафья живет в Хакасии в непролазной тайге, ближайший поселок Мрассу расположен в 120 километрах.