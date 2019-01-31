На Алтае сгорела баня в популярном у российских звезд центре лечебного голодания

Ночью 30 января произошел пожар в популярном у российских артистов центре лечебного голодания «Улутай», который находится в Чемальском районе между селами Анос и Аскат, пишут «Новости Горного Алтая».

Баня загорелась на территории комплекса в 00:01. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай, в 00:27 пожар локализовали, в 00:40 — ликвидировали. Пожар тушили пять человек, две единицы техники.

Пострадавших на пожаре нет, однако деревянное строение полностью уничтожено огнем. В пресс-службе МЧС журналистам рассказали, что на территории базы не оказалось источника для забора воды, не было пожарных гидрантов.

Пожарные машины были вынуждены ездить забирать воду в ближайший населенный пункт, Анос, расположенный в пяти километрах от «Улутая». При этом запас воды пожарной машины расходуется полностью при тушении пожара за 5−7 минут, — отмечает издание.

Алтайское голодание

Напомним, лечиться, голодать и набираться сил российские звезды прилетают на Алтай довольно часто. В последнее время это превратилось в своего рода «паломничество». В 2018 году в горах Алтая голодали: Ирина Безрукова и бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин, актеры Павел Деревянко, Артем Ткаченко и Анна Ардова, звезда сериалов «Сладкая жизнь» и «Деффчонки» Роман Маякин, Лариса Вербицкая, популярный актер Александр Робак. А в 2017-м в Республике Алтай провели курсы лечебного голодания три популярные актрисы: Светлана Камынина (Анастасия Кисегач в сериале «Интерны»), звезда сериалов «Молодежка» и «Солдаты» Серафима Низовская и сыгравшая в откровенном сериале «Сладкая жизнь» Мария Шумакова.